Search
Instagram Facebook Twitter
Imagen ilustrativa.
Alta montaña

Multas: cuánto recaudó Las Heras con las denuncias a través de fotos de Whatsapp 

Desde el municipio aclararon que, aunque la recaudación ya supera los $5 millones.

En apenas quince días de implementación, el sistema de denuncias viales de la Municipalidad de Las Heras —basado en el aporte de videos y fotos de los propios vecinos— ya muestra sus primeros resultados. Bajo la gestión de Francisco Lo Presti, la comuna aplicó siete multas graves a conductores que realizaban maniobras peligrosas en la Ruta Nacional 7, específicamente en el tramo de Alta Montaña.

Las sanciones, que oscilan entre los $750.000 y $800.000 cada una, fueron labradas principalmente por sobrepasos en doble línea amarilla. Esta falta es una de las infracciones más recurrentes y fatales en la zona cordillerana, especialmente dada la alta densidad de camiones que viajan hacia y desde Chile, según señala diario MDZ.

Desde el municipio aclararon que, aunque la recaudación ya supera los $5 millones, el espíritu de la medida no es fiscal sino preventivo.

Durante estas dos semanas, el canal oficial de WhatsApp recibió más de 50 piezas audiovisuales. No obstante, el radio de acción actual está limitado al sector comprendido entre Uspallata y Las Cuevas.

Muchos de los reportes recibidos corresponden a jurisdicciones ajenas, como Luján de Cuyo o territorio chileno. Ante esto, el Ejecutivo lasherino adelantó que buscarán establecer convenios de colaboración con otros municipios para unificar criterios de control en todo el corredor.

Radiografía de una ruta crítica

La urgencia de estas medidas se respalda en cifras alarmantes. Solo durante el año 2025, la zona de Alta Montaña registró:

  • 123 accidentes fatales.
  • Más de 1.700 infracciones viales.
Infracciones denunciables vía WhatsAppExcluidas (requieren tecnología técnica)
Adelantamiento en doble línea amarillaExceso de velocidad (Radars)
Sobrepaso en curvas, puentes o crucesControles de alcoholemia
Circulación en contramanoVerificación mecánica o pesaje

Para que la denuncia sea válida y se transforme en un acta de infracción, debe cumplir con ciertos requisitos legales que garantizan el debido proceso:

  1. Canal oficial: Los videos deben enviarse a los números 261-2649-239 o 261-7160-393.
  2. Seguridad vial: Solo pueden filmar los acompañantes. El uso del celular por parte del conductor está estrictamente prohibido y es una falta gravísima.
  3. Validación: Un funcionario de la Guardia Urbana Municipal (GUM) debe verificar que la prueba sea contundente, contemporánea e identifique claramente al vehículo.
  4. Derecho a defensa: El infractor podrá acceder al material gráfico y realizar su descargo ante el Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito

ETIQUETAS:

WhatsAppLas HerasMultas

+ Noticias

EFEMÉRIDES

Día Mundial del Riñón: la importancia de la salud renal

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

El Mundial de la Hamburguesa vuelve a Mendoza con representantes de nueve departamentos

Por: Violeta Díaz Costa

Inseguridad

Salieron a trabajar y al volver les habían robado en su casa del barrio La Tablada en Tunuyán

Por: Redacción NDI

Boletín Oficial

El Gobierno cambió el mecanismo para actualizar la tarifa del gas

Por: Redacción NDI

Alta montaña

Multas: cuánto recaudó Las Heras con las denuncias a través de fotos de Whatsapp 

Por: Redacción NDI

VIDEO

Impactante rescate en el Cañón del Atuel: dos jóvenes quedaron atrapados en un acantilado y debieron ser salvados

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter