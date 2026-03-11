Multas: cuánto recaudó Las Heras con las denuncias a través de fotos de Whatsapp 

En apenas quince días de implementación, el sistema de denuncias viales de la Municipalidad de Las Heras —basado en el aporte de videos y fotos de los propios vecinos— ya muestra sus primeros resultados. Bajo la gestión de Francisco Lo Presti, la comuna aplicó siete multas graves a conductores que realizaban maniobras peligrosas en la Ruta Nacional 7, específicamente en el tramo de Alta Montaña.

Las sanciones, que oscilan entre los $750.000 y $800.000 cada una, fueron labradas principalmente por sobrepasos en doble línea amarilla. Esta falta es una de las infracciones más recurrentes y fatales en la zona cordillerana, especialmente dada la alta densidad de camiones que viajan hacia y desde Chile, según señala diario MDZ.

Desde el municipio aclararon que, aunque la recaudación ya supera los $5 millones, el espíritu de la medida no es fiscal sino preventivo.

Durante estas dos semanas, el canal oficial de WhatsApp recibió más de 50 piezas audiovisuales. No obstante, el radio de acción actual está limitado al sector comprendido entre Uspallata y Las Cuevas.

Muchos de los reportes recibidos corresponden a jurisdicciones ajenas, como Luján de Cuyo o territorio chileno. Ante esto, el Ejecutivo lasherino adelantó que buscarán establecer convenios de colaboración con otros municipios para unificar criterios de control en todo el corredor.

Radiografía de una ruta crítica

La urgencia de estas medidas se respalda en cifras alarmantes. Solo durante el año 2025, la zona de Alta Montaña registró:

123 accidentes fatales.

Más de 1.700 infracciones viales.

Infracciones denunciables vía WhatsApp Excluidas (requieren tecnología técnica) Adelantamiento en doble línea amarilla Exceso de velocidad (Radars) Sobrepaso en curvas, puentes o cruces Controles de alcoholemia Circulación en contramano Verificación mecánica o pesaje

Para que la denuncia sea válida y se transforme en un acta de infracción, debe cumplir con ciertos requisitos legales que garantizan el debido proceso: