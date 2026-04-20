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Ordenanza

Multas: cuánto habrá que pagar por tirar basura en las acequias de Ciudad

Las sanciones se dividen según la gravedad del hecho y se calculan en Unidades Tributarias Municipales.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, oficializó la Ordenanza 4232, una normativa que busca proteger el sistema hídrico de la capital mediante sanciones mucho más severas. La medida no solo castiga la contaminación de las tradicionales acequias, sino que amplía el alcance a canales, espejos de agua y desagües pluviales.

La iniciativa, aprobada previamente por el Concejo Deliberante, modifica el Código de Convivencia para considerar al agua como un patrimonio ambiental e identitario de los mendocinos.

  • Alcance total: Ya no se limita solo a las acequias; ahora incluye cualquier cauce o espejo de agua.
  • Juicio por pares: Las infracciones podrán ser juzgadas por el Jurado Vecinal.
  • Participación ciudadana: Se habilitan canales digitales para que los vecinos denuncien a los infractores con fotos y videos.

Las sanciones se dividen según la gravedad del hecho y se calculan en Unidades Tributarias Municipales (UTM), con un valor actual de $115 cada una:

Tipo de InfracciónMonto en UTMCosto en Pesos ($)
Graves (Basura general en cauces)2.000 a 5.000$230.000 a $575.000
Muy Graves (Residuos peligrosos o uso de vehículos)5.000 a 15.000$575.000 a $1.725.000

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