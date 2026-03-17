Multas con tu celular: Mendoza avanza con una ley para denunciar infracciones viales con fotos y videos

La posibilidad de que cualquier mendocino pueda registrar y reportar infracciones de tránsito con su celular está cada vez más cerca de convertirse en ley. La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales dio despacho favorable al proyecto “Cámara Testigo”, que ya cuenta con media sanción del Senado, marcando un avance clave en su tratamiento legislativo.

La iniciativa propone incorporar un nuevo artículo a la Ley de Seguridad Vial (Ley 9024), con el objetivo de permitir que los ciudadanos envíen material audiovisual sobre infracciones a través de canales digitales oficiales (como sitios web institucionales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp).

Según el texto, estos aportes serán considerados como “comunicación ciudadana” (no una denuncia formal), lo que significa que no tendrán validez automática como prueba ni otorgarán fe pública sobre su autenticidad. Sin embargo, podrán ser utilizados como punto de partida para una investigación.

En ese sentido, si el material contiene datos suficientes, la autoridad podrá remitirlo al Juzgado Vial correspondiente (acompañado de un informe preliminar), donde se evaluará si corresponde avanzar con una sanción o verificar la información por otros medios.

Por otra parte, el proyecto también contempla filtros: la autoridad podrá descartar contenido que no corresponda a la jurisdicción o que presente indicios claros de falsedad (para evitar denuncias malintencionadas o errores).

Un cambio cultural en el control del tránsito

Durante el debate, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que la medida apunta a generar un efecto disuasivo. “La idea es que funcione como una amenaza preventiva, que la ciudadanía sepa que puede ser filmada”, explicó (en referencia al impacto que tendría en la conducta de los conductores).

Además, adelantó que el Gobierno trabaja en una futura integración con la plataforma Mendoza x Mí (una herramienta digital provincial), que permitiría validar automáticamente datos como la ubicación, el horario y la identidad del usuario que registra el hecho (lo que le daría mayor valor probatorio al material).

Por su parte, el autor del proyecto, el senador Germán Vicchi, sostuvo que la iniciativa busca “dar un marco legal a algo que ya sucede en la práctica” y remarcó que el objetivo principal es reducir accidentes y salvar vidas (teniendo en cuenta que la mayoría se produce por conductas negligentes).

Más ojos en la calle ante un control insuficiente

En los fundamentos, se advierte que los controles estatales resultan insuficientes para cubrir la totalidad de rutas y calles de Mendoza (especialmente en épocas de alto tránsito como vacaciones). Frente a este escenario, la participación ciudadana aparece como una herramienta clave para fortalecer la prevención y el control vial.

Además, el proyecto se apoya en un dato concreto: la gran mayoría de la población cuenta hoy con teléfonos celulares capaces de grabar imágenes y videos (lo que convierte a cada ciudadano en un potencial testigo activo).

De aprobarse definitivamente, la normativa podría marcar un antes y un después en la forma de controlar el tránsito en la provincia, sumando a la sociedad como aliada en la detección de infracciones y en la construcción de calles más seguras.