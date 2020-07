El fin de semana largo sirvió para que se habilite activamente el Turismo Interno. Sin embargo, a los mendocinos que programan sus reservas, deben tener el comprobante para pasear o ir a otro local informal. Empresarios y el gobierno provincial avanzan en esta propuesta. Incluiría multas de 50.000 pesos para establecimientos informales también.

Luego de que el las autoridades provinciales autorizara el turismo interno para los mendocinos y fijara como requisito obligatorio que, quienes tengan intenciones de visitar algún destino mendocino, cuenten previamente con una reserva en un local gastronómico o de hospedaje inscripto formalmente y presentando la acreditación de la reserva.

Si bien varios ciudadanos cumplieron con la exigencia y acordaron su reserva con los responsables de los comercios, muchos de ellos nunca llegaron a ese destino para concretar la salida (ya sea almuerzo, cena o estadía) a pesar de que se escudaron en este comprobante -ya emitido- para presentarlo en los controles policiales, pero con el fin de pasear libremente por los paisajes mendocinos o para trasladarse a establecimientos informales.

Durante la mañana de este jueves, representantes del sector hotelero y gastronómico de Mendoza y la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, avanzaron en una propuesta que está próxima a efectivizarse.

La multar será para quienes recurran a esta artimaña para poder circular libremente, pero no concreten la ida al local donde reservaron. Al igual que ocurre con aquellas personas que incumplen -por ejemplo- con la cantidad de personas permitidas en una mesa de restaurante o bar, la multa propuesta para quienes recurran a la trampa de la reserva incumplida asciende a 5.000 pesos.

Incluso, también se ha propuesto sancionar a los alojamientos informales; ya que muchas veces la gente hace una reserva en hospedajes que tienen todo en norma, pero luego se dirigen a casas o cabañas no inscriptas e informales; más económicas, pero sin que se garantice el cumplimiento de los protocolos. En este caso, como ocurre con comercios que no garantizan que sus clientes usen tapabocas o que superan la ocupación permitida, la intención es que se los sancione con 50.000 pesos.

“La idea es que se empiece a sancionar a la gente que haga reserva en un lugar y después no vaya. Ya estamos en una situación complicada los hoteleros y gastronómicos en el contexto de pandemia, ya que estamos trabajando a 50% de nuestra capacidad. Pero el perjuicio es mayor si encima hacemos una reserva de recursos y después no se concreta la ocupación. Pareciera ser que mucha gente no entiende ni tiene conciencia sobre la importancia de que o haya circulación”,

Agregó Barbera