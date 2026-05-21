Multa histórica a Aysam por contaminar un canal de riego con líquidos cloacales

El Gobierno provincial aplicó a Aysam la sanción ambiental más elevada registrada en Mendoza por contaminación hídrica. La resolución de Irrigación determinó que la empresa realizó descargas clandestinas de líquidos cloacales sin tratar sobre el canal Ramo 12, en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Los Corralitos, además de intervenir de manera ilegal sobre infraestructura pública.

La investigación oficial se inició tras varias inspecciones realizadas durante marzo, luego de denuncias de la Inspección de Cauce Vertientes Corralitos. Según el expediente, la empresa rompió en reiteradas oportunidades la pared del canal para desviar efluentes cloacales hacia el cauce de riego. Los análisis posteriores confirmaron la presencia de efluentes sin depurar con impacto directo sobre el recurso hídrico, mientras que las medidas de mitigación implementadas por la firma fueron consideradas “totalmente ineficaces”.

La resolución firmada el 11 de mayo fijó una multa de 100.000 Unidades Fiscales de Agua, el máximo permitido por la legislación vigente. A esa cifra se suman otras sanciones previas por vuelcos cloacales y descargas no autorizadas detectadas durante 2025. Desde Irrigación remarcaron que la gravedad del caso se explica por la combinación de daño ambiental comprobado, reiteración de las maniobras y afectación de infraestructura pública.

El episodio volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Colectora Máxima Noreste, una cañería troncal que recibe los desagües de unas 600 mil personas del Gran Mendoza y que ya había registrado colapsos anteriores. Además de la vía administrativa, el caso avanzó en la Justicia bajo una causa por presunta contaminación ambiental, donde fiscales intervinientes ya recomendaron avanzar con imputaciones contra responsables de la empresa.