Multa: Edemsa tendrá que devolver $548 millones a los usuarios por fallas en el servicio

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) de Mendoza formalizó una sanción económica contra EDEMSA que asciende a $570.600.947,16. La penalización responde a deficiencias detectadas en la calidad del servicio técnico durante el semestre de control número 32.

Lo más relevante de la resolución administrativa es el destino de los fondos:

Bonificaciones a clientes: Un total de $548 millones deberá ser acreditado en las facturas de los usuarios que sufrieron los desvíos en el suministro.

Fondo Compensador: Los $22 millones restantes se derivarán al Fondo Provincial Compensador de Tarifas.

Para asegurar que el dinero llegue efectivamente a los mendocinos, el EPRE dispuso las siguientes medidas: