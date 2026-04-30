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Resolución

Multa: Edemsa tendrá que devolver $548 millones a los usuarios por fallas en el servicio

La penalización responde a deficiencias detectadas en la calidad del servicio técnico durante el semestre de control número 32.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) de Mendoza formalizó una sanción económica contra EDEMSA que asciende a $570.600.947,16. La penalización responde a deficiencias detectadas en la calidad del servicio técnico durante el semestre de control número 32.

Lo más relevante de la resolución administrativa es el destino de los fondos:

  • Bonificaciones a clientes: Un total de $548 millones deberá ser acreditado en las facturas de los usuarios que sufrieron los desvíos en el suministro.
  • Fondo Compensador: Los $22 millones restantes se derivarán al Fondo Provincial Compensador de Tarifas.

Para asegurar que el dinero llegue efectivamente a los mendocinos, el EPRE dispuso las siguientes medidas:

  • Supervisión inmediata: La Gerencia Técnica controlará que los montos se reflejen en las próximas boletas bajo el cuadro tarifario actual.
  • Intereses por mora: En caso de que la distribuidora demore los pagos, se aplicarán actualizaciones e intereses punitorios.
  • Transparencia: La medida ya fue notificada al Ministerio de Energía y Ambiente, así como a las cámaras legislativas, para garantizar la trazabilidad del proceso.

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