Multa: Edemsa tendrá que devolver $548 millones a los usuarios por fallas en el servicio

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) de Mendoza formalizó una sanción económica contra EDEMSA que asciende a $570.600.947,16. La penalización responde a deficiencias detectadas en la calidad del servicio técnico durante el semestre de control número 32.
Lo más relevante de la resolución administrativa es el destino de los fondos:
- Bonificaciones a clientes: Un total de $548 millones deberá ser acreditado en las facturas de los usuarios que sufrieron los desvíos en el suministro.
- Fondo Compensador: Los $22 millones restantes se derivarán al Fondo Provincial Compensador de Tarifas.
Para asegurar que el dinero llegue efectivamente a los mendocinos, el EPRE dispuso las siguientes medidas:
- Supervisión inmediata: La Gerencia Técnica controlará que los montos se reflejen en las próximas boletas bajo el cuadro tarifario actual.
- Intereses por mora: En caso de que la distribuidora demore los pagos, se aplicarán actualizaciones e intereses punitorios.
- Transparencia: La medida ya fue notificada al Ministerio de Energía y Ambiente, así como a las cámaras legislativas, para garantizar la trazabilidad del proceso.