“Mujeres que salvan vidas”: una diputada distinguió a la cooperadora del Hospital Las Heras de Tupungato

En un emotivo acto celebrado en la Cámara de Comercio de Tupungato, la Comisión Cooperadora del Hospital General Las Heras fue reconocida públicamente por su aporte constante a la salud pública, durante un evento al que asistió María Eugenia de Marchi, diputada provincial y parte de Mendocinos por el Futuro.

En el video difundido por De Marchi, se habla de la labor de las mujeres que llevan años recolectando donaciones y gestionando recursos esenciales para que el hospital pueda funcionar día a día, incluso frente a limitaciones presupuestarias.

Ella se mostró orgullosa como tupungatina al distinguir ese esfuerzo colectivo y puso énfasis en los valores que considera fundamentales: trabajo en equipo, empatía, vocación de servicio y solidaridad.

El reconocimiento tuvo lugar en la Cámara de Agricultura, Industria y Turismo de Tupungato, ante un auditorio colmado, como parte de una iniciativa impulsada por la diputada María Eugenia De Marchi (UCR, dentro de Mendocinos por el Futuro).

Desde hace más de quince años, un grupo de mujeres decidió continuar con la tarea iniciada por la comisión anterior, constituyéndose como entidad con personería jurídica para gestionar recursos para el hospital. Este esfuerzo solidario se transformó en un motor esencial para el funcionamiento cotidiano del establecimiento hospitalario. Estas voluntarias recolectan donaciones y abastecen áreas como guardia, internación, laboratorio, enfermería, cocina y otros servicios básicos del hospital.

Voces del reconocimiento

Entre los presentes en el acto estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el intendente Gustavo Aguilera; la diputada Flavia Dalmau y el senador Gustavo Soto. Lombardi resaltó que De Marchi no solo impulsó un proyecto legislativo, sino que puso en valor “la historia de un grupo de hombres y mujeres que dedican lo más valioso que tienen: tiempo”.

De Marchi, en su discurso, expresó que estas mujeres sostienen “mucho más que una cooperadora: sostienen la esperanza de todo un pueblo“, y que el reconocimiento no debe limitarse a palabras, sino motivar a redoblar el esfuerzo.

El rol que cumple esta comisión va más allá de la mera asistencia puntual: funciona como un puente entre la comunidad y el hospital, gestionando donaciones provenientes de vecinos, empresas locales y departamentos vecinos. Gracias a esa tarea, cada sector del hospital cuenta con recursos que no siempre salen del presupuesto oficial. Las homenajeadas expresaron su gratitud, remarcando que “nadie puede hacer cosas solo, siempre es mejor en equipo”.

Este reconocimiento se inscribe en una estrategia de visibilización social: destacar a ciudadanos que contribuyen desde lo cotidiano al bienestar colectivo. De Marchi enfatizó que la salud pública no se construye solo con recursos materiales, sino también con la entrega callada de quienes ponen el alma en su tarea. Gratitud, incentivo y desafío fueron los tonos finales del acto.