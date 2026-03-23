Mujeres, historia y Mendoza: de qué se trata la propuesta en la Ciudad de Mendoza

En el marco del Mes de la Mujer, la Ciudad de Mendoza llevará adelante una nueva edición del conversatorio “Mujeres Históricas”, una propuesta que busca visibilizar y poner en valor el aporte femenino en la construcción de la memoria colectiva y el patrimonio cultural.

La actividad tendrá lugar este viernes 27 a las 19.30 en el Museo Casa de San Martín, con entrada libre y gratuita. La iniciativa se enmarca en una serie de acciones que el municipio impulsa durante marzo, con el objetivo de reflexionar sobre el rol de las mujeres en distintos ámbitos.

En ediciones anteriores, el ciclo permitió conocer las historias de mujeres que dejaron huella en distintos campos, desde la investigación histórica hasta la arqueología, muchas veces desde perspectivas diversas. Sin embargo, más allá de las diferencias, todas ellas compartieron un mismo horizonte: la defensa de derechos y la construcción de espacios más igualitarios.

Para este año, la propuesta pone el foco en las investigadoras patrimoniales, destacando a aquellas mujeres que, a través de sus estudios, publicaciones y trabajo cotidiano, contribuyen activamente a la producción de conocimiento histórico.

El encuentro contará con tres disertaciones breves a cargo de especialistas reconocidas. En primer lugar, la doctora Patricia Favre ofrecerá una reflexión centrada en los sitios conmemorativos sanmartinianos como herramientas fundamentales para la preservación de la memoria histórica. Su exposición abordará cómo estos espacios permiten mantener vigente el legado del Libertador y fortalecer la identidad cultural.

A continuación, será el turno de la doctora Cecilia Raffa, quien presentará la charla titulada “Un plan para el Parque San Martín (1940 c)”. En su intervención, analizará la última gran transformación del Parque General San Martín, proyectada por el arquitecto Daniel Ramos Correas durante su gestión al frente de la Dirección de Calles, Parques y Paseos de Mendoza. La disertación permitirá comprender el impacto urbanístico y paisajístico de esa intervención, así como su vigencia en la actualidad.

Por último, Gabriela Santibañez presentará “José de San Martín y la construcción del territorio: una mirada patrimonial sobre sus huellas en el este mendocino”. Su exposición propondrá una lectura sobre la presencia histórica del Libertador en esa región y la manera en que esos vestigios forman parte del patrimonio cultural local.

Tras las exposiciones, se abrirá un espacio de intercambio entre las disertantes y el público, con el objetivo de profundizar en sus experiencias dentro de los distintos ámbitos de investigación y reflexionar sobre el rol de la mujer en estos espacios académicos y profesionales.