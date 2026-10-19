Movete x Ellas: Tupungato convirtió las calles en un abrazo colectivo contra el cáncer de mama

Tupungato fue escenario el pasado sábado de una jornada cargada de emoción y solidaridad con una nueva edición de la Caminata Rosa, que este año se realizó en conjunto con “Movete x Ellas”, la campaña de Fundavita que llegó por primera vez al interior de Mendoza y eligió al departamento para desarrollar esta iniciativa especial.

La actividad reunió a más de 200 personas provenientes de distintos puntos de la provincia, entre vecinos, equipos de salud, organizaciones, empresas y voluntarios que se sumaron para promover la prevención del cáncer de mama y acompañar a quienes atraviesan la enfermedad.

La largada tuvo lugar en el distrito El Peral, sobre la intersección de las calles Real y La Costa, frente a la Escuela Juan Bautista Alberdi. Desde allí, los participantes comenzaron el recorrido y, a medida que avanzaban, se sumaron más personas a la propuesta.

El acompañamiento de la comunidad se hizo sentir a lo largo de todo el trayecto. Automovilistas hicieron sonar sus bocinas para alentar a los caminantes, mientras que comerciantes decoraron sus frentes con detalles rosados y salieron a aplaudir el paso de la columna. Así, las calles se transformaron en una expresión colectiva de apoyo y compromiso con la lucha contra el cáncer de mama.

Testimonios, abrazos y mensajes de esperanza

Uno de los momentos más emotivos se vivió en la Rotonda Urquiza, donde el Hospital General Las Heras instaló un Punto Rosa con actividades de concientización, entrega de agua y un espacio para escuchar los testimonios de mujeres que transitaron el cáncer de mama.

Las experiencias compartidas generaron una profunda emoción entre los presentes, con lágrimas, sonrisas y abrazos que reflejaron la importancia de contar con espacios de escucha y acompañamiento para quienes enfrentan la enfermedad.

La jornada también incluyó una suelta de globos con mensajes y deseos, un gesto simbólico que reunió expresiones de esperanza y buenos augurios.

La caminata continuó hasta la Plaza Departamental, donde los participantes fueron recibidos con distintas propuestas recreativas y de concientización. Hubo una clase de cardio dance a cargo de la profesora Marilú González, juegos, stands informativos y actividades vinculadas con la salud. La Banda Militar Talcahuano acompañó la recepción y le dio un marco especial al cierre del encuentro.

Durante la tarde, los asistentes pudieron acceder a información sobre la importancia de los controles periódicos y la consulta médica oportuna, dos herramientas fundamentales para favorecer la detección temprana del cáncer de mama.

El trabajo conjunto detrás de la iniciativa

La actividad fue organizada de manera articulada por la Municipalidad de Tupungato y Fundavita, con la participación del Hospital General Las Heras, OSEP, Valle Andino e INCA Fitness Club, además de voluntarios y distintas organizaciones de la comunidad.

También se sumaron integrantes de la Iglesia C3, que aportaron mensajes de aliento y participaron con un stand informativo.

El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, agradeció a Fundavita por elegir al departamento para realizar esta primera experiencia en el interior provincial y destacó la importancia de unir esfuerzos entre el sector público, las organizaciones sociales y el ámbito privado para impulsar acciones de prevención y acompañamiento.

“Es importante visibilizar la necesidad de que las mujeres se realicen sus estudios y sepan que pueden acercarse a los efectores públicos y privados para hacerse los controles”, expresó el jefe comunal.

Además, reconoció el compromiso de las instituciones, los voluntarios y los vecinos que participaron de la jornada.

Lo recaudado será destinado al Hospital Las Heras

Más allá de la concientización, la campaña “Movete x Ellas” tuvo un objetivo solidario concreto: todo lo recaudado mediante la venta de kits y las distintas vías de colaboración será destinado al Hospital General Las Heras para adquirir los insumos que necesite el área oncológica, de acuerdo con los requerimientos que establezca la institución.

Desde Fundavita, la directora del Área Social, Violeta Díaz Costa, expresó su emoción por la respuesta de la comunidad tupungatina y destacó que el encuentro permitió acercar la fundación a personas que necesitan acompañamiento.

Una de las situaciones que reflejó la importancia de esta iniciativa ocurrió cuando una vecina se acercó para consultar cómo acceder a una prótesis mamaria. A partir de ese contacto, Díaz Costa anticipó que se comunicaría con pacientes del departamento para conocer sus necesidades y brindarles orientación.

Fundavita acompaña a pacientes oncológicos y a sus familias a través de distintas acciones, entre ellas el préstamo de pelucas de pelo natural, la entrega de prótesis mamarias y otros recursos destinados a facilitar el tratamiento y el acceso a la atención médica.

El monto total recaudado y los insumos que se adquieran serán informados posteriormente a través de los canales oficiales, una vez finalizado el proceso correspondiente.

La Caminata Rosa dejó en Tupungato una jornada que fue mucho más que una actividad deportiva: un encuentro para visibilizar, informar y acompañar, con el compromiso de una comunidad que se movilizó por la prevención y la esperanza.