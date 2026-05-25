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Morillas se pone en modo Mundial y organiza una juntada para intercambiar figuritas en San Carlos

San Carlos sigue impulsando actividades recreativas y culturales que fortalecen el encuentro entre vecinos, haciendo de cada evento una oportunidad para compartir y disfrutar.

La pasión por la camiseta, los colores y el sueño mundialista se vive en cada rincón de San Carlos. Porque el fútbol une generaciones, despierta emociones y crea recuerdos inolvidables, llega una propuesta para compartir en familia, hacer nuevos amigos y completar ese álbum tan esperado.

San Carlos se prepara para vivir dos jornadas llenas de fútbol, amistad y espíritu mundialero con dos ediciones del gran intercambio de figuritas, una propuesta pensada para que niños, niñas, jóvenes y familias compartan la pasión por el deporte.

La actividad se realizará el jueves 28 de mayo, de 12 a 19 horas, en Plaza La Consulta, la jornada junto a Pez de Montaña incluirá la celebración del Día de la Hamburguesa, con música, sorteos y propuestas gastronómicas para disfrutar durante toda la tarde.

La propuesta continuará el sábado 30 de mayo, desde las 15 horas, en la Plaza del Barrio Borromeo.

Quienes participen podrán llevar su álbum y sus figuritas repetidas para intercambiar, completar colecciones y disfrutar de una tarde recreativa en comunidad. Además, los niños que asistan con más prendas de Argentina recibirán figuritas de regalo, sumando color y entusiasmo a esta verdadera fiesta futbolera.

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