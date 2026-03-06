Search
Morillas dará asueto a todas las trabajadoras de la Municipalidad de San Carlos por el Día de la Mujer

La medida fue dispuesta por el intendente de San Carlos mediante el Decreto N° 310/2026 y alcanzará a las trabajadoras de todas las dependencias municipales el próximo lunes

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de San Carlos dispuso asueto para todas las trabajadoras municipales el próximo lunes 9 de marzo. La medida fue establecida mediante el Decreto N° 310/2026 firmado por el Intendente Dr. Alejandro Morillas.

La disposición alcanza a las trabajadoras de todas las dependencias municipales del departamento y tiene como objetivo reconocer y visibilizar el aporte de las mujeres en la vida pública, social, comunitaria y familiar, además de reafirmar el compromiso institucional con la igualdad de género y la prevención de la violencia.

La Municipalidad de San Carlos destacó que este asueto representa también una medida simbólica que busca garantizar espacios de participación y reflexión en torno a los derechos de las mujeres, en una fecha que invita a la memoria, la concientización y el fortalecimiento de políticas de igualdad.

