De Bogota a Buenos Aires

Morat vuelve a Argentina con “Ya es Mañana Tour”

La banda de pop, que viene de presentarse en 2025 en Mendoza, volverá a los escenarios en el país, en el marco de otra gira.

Morat, la banda de pop/rock en español más relevante de la actualidad, anuncia su regreso a Argentina con un punico concierto – por el momento no hay más fechas confirmadas- en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La gran noche será el miercóles 24 de septiembre, en lo que podría ser el cierre de año de su gira “Ya Es Mañana World Tour”.

El anuncio llega después de un 2025 inolvidable, año en el que la banda alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria al obtener su primer Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Pop/Rock” por “Ya Es Mañana”.

Este reconocimiento no solo celebró un disco, sino una etapa artística marcada por la honestidad, la madurez sonora y una conexión cada vez más profunda con millones de personas. Además, Morat saldó definitivamente sus “Asuntos Pendientes” – tuvo 5 fechas en el país, con Mendoza incluida– una gira que reafirmó su poder de convocatoria, cerrando capítulos y abriendo nuevas posibilidades.

VENTA DE ENTRADAS

Al igual que en la última presentación en Mendoza, Rosario y Córdoba, la venta de entrada se divide en dos dias: este 11 de febrero, para clientes de Galicia y al día siguiente, abierto a otros métodos de pagos, incluida la ya mencionada, que seguirá brindando la oportunidad de comprar en hasta 6 cuotas.

La plataforma para hacer la fila y comprar entradas – aún no se conocieron valores ni si habrá un límite por persona-, en ambos días, es www.movistararena.com.ar

