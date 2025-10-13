Morat llega a Mendoza este martes con”Asuntos Pendientes”: lo qué hay que saber

Luego de un consagrado año, que incluyó una histórica gira de estadios (en Argentina se presentaron en Vélez) y una inolvidable presentación en el Festival de Viña del Mar, Morat vuelve al país y a la provincia en el marco de “Asuntos Pendientes 2025”.

Con más de una década de trayectoria, la banda colombiana se ha consolidado como uno de los grandes referentes del pop latino en español.

En este nuevo espectáculo musical – que ya tuvo fechas en Córdoba y Rosario-, Morat promete hacer vibrar el Aconcagua Arena y repasar sus grandes éxitos como “París”, “Besos en Guerra”, “No Se Va” y “506”, además de presentar lo nuevo de su próxima producción discográfica, canciones que son de las más escuchadas: “Faltas Tú”, “La Policía” y “Me Toca A Mí”, su reciente colaboración con Camilo.

La gira “Asuntos Pendientes 2025” será la oportunidad perfecta para reencontrarse con una banda en su mejor momento artístico, lista para seguir escribiendo historia junto a su público.

A qué hora abren las puertas y cuáles son los accesos

La productora a cargo del show, brindó información sobre los diferentes accesos al estadio, dividiendo por sectores. A su vez, se supo que a las 19 horas se abren las puertas, para que dos horas despues (puntual), comiencen a sonar los primeros solos de guitarra y bateria, que dan inicio al concierto.

Recomiendan llegar con tiempo para tener un ingreso más fluido y no asistir con comida, ni bebidas, que serán extraidas en por el operativo de seguridad.