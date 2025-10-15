Morat le puso fin a sus asuntos pendientes con los mendocinos

Con una puesta audiovisual impactante y miles de fans cantando cada tema, Morat se presentó en Mendoza tras tres años de ausencia.

El grupo colombiano regresó a Argentina – cantó en Córdoba y Rosario- y pasó por Mendoza con un show que dejó sin palabras a sus fans. En el escenario del Arena Aconcagua, la banda repasó sus grandes clásicos, además de presentar algunos temas de su nuevo disco ‘Ya es mañana’.

El espectáculo organizado por Music Mix, comenzó con tres canciones al hilo, antes de que Juan Pablo Isaza pueda interactuar con el público mendocino: “Faltas Tú”, “Cómo te atreves” y “506”. Luego, llegó el turno de otros éxitos como “A dónde vamos”, “Me Toca a Mí”, “Segundos Platos” y “Debí suponerlo”.

El despliegue audiovisual con luces por todos lados, hicieron de este show, un momento único para los fans, que vivieron cuatro momentos: una apertura a todo volumen, un momento de reflexión, una parte acústica que emocionó a todos- cada músico cantó una canción solo- y un cierre a pura fiesta.

Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín y Simón Vargas Morales, junto con el español Juanjo Martin en teclados y el bogotano Gabriel Obregón en guitarra, se lucieron cerrando el paso de Morat por Argentina, que ahora tendrá conciertos en Chile, México, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico y España, terminado con “Asuntos Pendientes” a mediados de diciembre.