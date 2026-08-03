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Morat anunció una nueva fecha en el Movistar Arena: cuándo es y cómo sacar las entradas

La banda colombiana anunció su sexta fecha en Buenos Aires y sigue sumando presencia en el país. Todos los detalles.

Morat sumó una nueva fecha en Buenos Aires para el próximo 22 de septiembre. La banda colombiana, autora de grandes éxitos como “Cuando Nadie Ve” y “Besos En Guerra”, volverá al país para reencontrarse con el público argentino en el marco de su exitosa gira.

El anuncio fue recibido con gran entusiasmo por sus seguidores tras la publicación en redes sociales. “Nos vemos en septiembre para vivir cada canción de Morat más cerca que nunca“, expresaron para confirmar esta nueva cita tan esperada.

La agrupación atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera, marcada por récords de convocatoria, agotando localidades en tiempo récord y consolidando un vínculo único con sus fanáticos en toda la región.

Para este concierto, la banda promete un espectáculo con una puesta en escena inmersiva y una cuidada narrativa visual, diseñada para potenciar la emoción de los temas que ya se convirtieron en auténticos himnos.

La preventa de entradas será exclusiva para clientes Galicia Visa y estará disponible a partir del miércoles 5 de agosto a las 13 hs. Quienes accedan a esta instancia podrán abonar sus tickets en hasta 9 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Por su parte, la venta general para todos los medios de pago comenzará el mismo miércoles 5 de agosto a las 16 hs. En esta etapa, las tarjetas de crédito Galicia Visa contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés, y las entradas se podrán adquirir de forma online a través del sitio web oficial.

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