Todos quieren ir

Morat agotó tres fechas en menos de una hora y agregó un cuarto Movistar Arena

La banda colombiana desembarcará con su música pop en Buenos Aires y tocará cuatro días en el Movistar Arena.

Parece que Morat tendrá que repensar el nombre de su “Ya Es Mañana World Tour”, al menos en Buenos Aires, porque la banda colombiana acaba de anunciar su tercera fecha en el Movistar Arena de Villa Crespo así que su música se va a escuchar varios días en la ciudad.

Al show del jueves 24 de septiembre -cuya preventa se agotó en cuestión de minutos- se le sumaron shows para el viernes 25 y sábado 26. A las pocas horas, estas dos fechas se agotaron y se decidió dar una cuarta noche: el martes 29, con entradas aún a la venta.

La banda -que acaba de ganar un Latin GRAMMY- también está confirmada en el lineup de Coachella 2026, uno de los festivales de música más grandes de los Estados Unidos, que es en abril de 2026 en Indio, California.

Dónde se pueden comprar las entradas para el show de Morat

Las entradas pueden comprarse a través del sitio de Movistar Arena, para lo cual hace falta tener un usuario y contraseña vigentes. Los precios expresados a continuación incluyen service charge.

Morat vuelve a Argentina con “Ya es Mañana Tour”

Cuánto cuestan las entradas para Moran en el Movistar Arena

  • Campo Parado: $109.250.
  • Plateas Bajas: Desde $149.500 hasta $184.000.
  • Plateas Altas: Desde $80.500 hasta $97.750.

MoratMovistar ArenaYa Es Mañana World Tour

