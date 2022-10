El plato que presentó la participante fue el elegido entre 6 presentaciones que se postularon a la 5ª edición del certamen en el departamento valletano.

Ayer por la mañana el Coordinador del Área del Adulto Mayor, Alejandro Sosa, se acercó hasta la casa de la ganadora para agasajarla, y entregarle un regalo culinario para que le sea útil a su predilección por la cocina. Durante la visita, ella se colocó su delantal, armó la mise en place y preparó la receta ganadora para convidar a su invitado.

El nombre de la elegida es Juana Mirta Yanardi de Campañaro, pero muchos y muchas tupungatinos la conocen por el apodo «Moñy», que lo lleva desde su infancia cuando una tía empezó a llamarla así al ver siempre su cabello adornado con moñitos. En la actualidad la llaman así su seres queridos, ex alumnos y colegas, ya que es una reconocida profesora jubilada del departamento, que ejerció la docencia en Geografía durante 43 años.

El colorido y la luminosidad de su cocina denotan cuánto le gusta disfrutar el tiempo en ese lugar, donde hay una radio antigua que enciende cada mañana y le hace compañía mientras prepara sus menús caseros, pensados y elaborados con amor.

La educadora -de 79 años- contó quiénes la motivaron a participar del concurso, «El incentivo de todo lo tuvieron unas chicas que me acompañan en el cuidado de mi esposo, Yanina y Abril. Ellas me incitaron a que yo pudiera presentar este trabajo que luego se convirtió en familiar, todos opinaban y me motivaron para que pudiera presentar mi receta, que viene de los tiempos de mi nona».

La ganadora presentó a la competencia su plato de «Zapallitos redondos con migas de pan». Al postular la comida, Moñy redactó:

«Esta receta es de mi abuela Yoanella. eran tiempos difíciles en la vieja Europa donde vivieron mis abuelos, la guerra hacía daño, la comida era escasa y difícil de conseguir, todo lo que sobraba se volvía a utilizar, había que ser ingenioso.

Con los años y ya en mi Tupungato querido pasó a mi madre Carmelita, a mí y a mi hija. Como en toda casa de inmigrantes había huertas familiares, se tenía por costumbre mandar a los chicos a cosechar la verdura, tarea que se hacía con alegría.

Con el paso del tiempo se convirtió en un folklore familiar que ha ido pasando hasta la cuarta generación.

Hoy… quiero compartir esta receta con ustedes:

-1 docena de zapallitos redondos

-2 cebollas medianas

-Pan del día anterior

-Leche, queso rallado

-Huevos, pan rallado

-Sal, pimienta, orégano y nuez moscada.

Preparación

Luego de lavar los zapallitos, los cortamos a la mitad (en forma transversal). Con una cucharita le quitamos la pulpa, ponemos las mitades a blanquear con agua hirviendo, hasta que estén tiernas.

Los colamos y luego los ubicamos en una fuente de horno con un poquito de aceite.

En una sartén grande ponemos las cebollas picadas, las freímos y luego agregamos la pulpa de los zapallitos pasadas por la procesadora (antes se cortaba con un cuchillo y se pasaban por la moledora de carne).

Se cocina suave, se agregan los huevos, quitamos la miga del pan y la remojamos con leche. Colocamos en la preparación queso y pan rallado, seguimos cocinando y condimentamos con sal, pimienta, orégano y una pizca de nuez moscada para darle sabor.

Rellenamos con esta preparación los zapallitos, agregamos un toque de queso rallado y llevamos al horno.

Cuando se doran están listos.

Se pueden servir fríos o calientes, son deliciosos.

¡Hay que probarlos!.

Para mi hacer esta receta significa recuerdos e historias familiares que se repiten con alguien cuando nos encontramos».

La ganadora compartió cómo vivió el momento cuando supo que su receta había sido seleccionada, «Fue una alegría para todos en mi casa, porque todos nos pusimos contentos».

Sobre el obsequio que recibió, Moñy expresó su gratitud, «Muy agradecida, en realidad no me lo esperaba; lo hice sin ningún interés en nada, me agradó mucho lo que me trajeron».

El Coordinador Sosa, explicó que tanto la propuesta de «La Receta de mi abuela» como otras iniciativas son promovidas desde el Municipio con el objetivo de brindar a las personas mayores espacios de distensión y entretenimiento, «Buscamos que estén activos, que participen, que no se queden, así que los invitamos a todas las actividades que tengamos dentro del Municipio».

Cuándo será la instancia provincial del Concurso La Receta de mi abuela

El Área del Adulto Mayor invita a acompañar a la representante tupungatina en la competencia interdepartamental que será el sábado 15 de octubre de 12 a 18h en el Polideportivo La Colonia, de la provincia de Junín. El evento tendrá como invitada especial a la cocinera y conductora de televisión Maru Botana. Habrá cocina en vivo, artistas, música, baile, humor, sorteos, patio de comidas y almuerzo a la canasta. Los asistentes también podrán ser testigos de un desafío de cocina entre celebrities mendocinas.

«Me van a acompañar Yanina, mi hija, mis nietos. Inclusive tengo un nieto que me decía «Lela tengo una caja, un tambor, lo voy a llevar» Yanina me decía «voy a hacer un cartel» y allá vamos a estar», se despidió muy animada Moñy, preparada y entusiasmada para asistir a la última etapa de esta competencia gastronómica.