Modernización vial: la instancia clave que abrió el Gobierno para la tercera trocha del Acceso Este

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial impulsa una obra clave en el Acceso Este con la intervención de 11,6 kilómetros sobre la Ruta Nacional 7.

El proyecto, que se llevará adelante con Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, busca transformar la conectividad de Guaymallén con la incorporación de una tercera trocha y la modernización de los nudos viales.

Entre los puntos más destacados de la planificación se encuentra el alteo del acceso para permitir el paso a nivel inferior en calles críticas como Urquiza, Avellaneda-Azcuénaga y Houssay-Rosario, una solución técnica pensada para eliminar las interrupciones en el flujo vehicular y mejorar la seguridad vial.

Ahora, la Subsecretaría de Ambiente formalizó el llamado a través de la Resolución Nº 027/2026-SSA. El encuentro será el próximo 18 de marzo a las 10, mediante la plataforma Zoom, permitiendo que tanto vecinos como organizaciones civiles expresen sus posturas sobre los aspectos técnicos y ambientales del proyecto.

Los interesados en participar o presentar intervenciones escritas y peritos deben inscribirse previamente en el formulario disponible en la web oficial del organismo, tras lo cual recibirán el enlace de acceso por correo electrónico.

La documentación completa, que incluye la manifestación general de impacto ambiental y los dictámenes sectoriales, ya se encuentra disponible para consulta online.

Asimismo, quienes representen a organismos gubernamentales o civiles deberán acreditar su personería enviando la documentación a la casilla [email protected].