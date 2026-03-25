“Moana” en versión real ya tiene fecha: cuándo llega a los cines

La esperada versión en acción real de Moana ya tiene fecha confirmada para su llegada a los cines. Disney anunció que la película se estrenará el 9 de julio de 2026 en Latinoamérica, mientras que a nivel internacional lo hará apenas un día después.

El proyecto propone volver a contar la historia que conquistó al público en 2016, pero esta vez con actores reales y un despliegue visual mucho más ambicioso. En esta nueva adaptación, Catherine Lagaʻaia será la encargada de interpretar a la protagonista, mientras que Dwayne Johnson retoma su papel como el semidiós Maui.

La dirección está en manos de Thomas Kail, reconocido por su trabajo en Hamilton, y la película apunta a recrear el universo original con una estética más realista, sin perder los elementos fantásticos que caracterizan la historia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la transformación de Johnson para volver a ponerse en la piel de Maui, ya que el actor tuvo que atravesar extensas sesiones de maquillaje y el uso de prótesis para lograr el aspecto del personaje.

La nueva versión se estrena en un contexto muy favorable para la franquicia. La primera Moana recaudó cerca de 700 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo dos nominaciones al Oscar, mientras que su secuela superó ese rendimiento con más de 300 millones adicionales. En ese escenario, Disney refuerza su apuesta por la historia con este lanzamiento, que además coincide con los diez años del estreno original.