Moana en acción real: todo lo que se sabe sobre la nueva película

Disney confirmó que el live-action de Moana llegará a Latinoamérica el 9 de julio de 2026, mientras que en Estados Unidos se estrenará el 10 de julio.

El elenco es la frutilla del postre de esta nueva película de Disney: la protagonista será Catherine Lagaʻaia, una actriz de 17 años que representa con orgullo su herencia samoana: su abuelo nació en Fa‘aala (Savai‘i) y su abuela en Leulumoega Tuai (‘Upolu, Samoa). Por su parte, Dwayne Johnson vuelve como el semidiós Maui, acompañando a Lagaʻaia en esta aventura. El resto del elenco incluye a John Tui como el jefe Tui (padre de Moana), Frankie Adams como Sina (su madre) y Rena Owen en el papel de la abuela Tala.

En cuanto al repertorio musical, habrá retorno de canciones emblemáticas como “How Far I’ll Go” y “You’re Welcome”, esta última interpretada por Johnson.

La historia mantiene el corazón de la versión animada: Moana, impulsada por la crisis de su pueblo y el llamado del océano, se embarca con Maui para restaurar el equilibrio en su isla. Esta vez, Disney apuesta a que la combinación de un elenco con raíces en las islas del Pacífico y el regreso de Johnson como Maui atraiga tanto al público local como al internacional.