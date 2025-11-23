Search
Instagram Facebook Twitter
moana live 1
STREAMING

Moana en acción real: todo lo que se sabe sobre la nueva película

Disney prepara su gran apuesta para 2026 con una versión live-action de Moana que cumple con la esencia del clásico animado.

Disney confirmó que el live-action de Moana llegará a Latinoamérica el 9 de julio de 2026, mientras que en Estados Unidos se estrenará el 10 de julio.

El elenco es la frutilla del postre de esta nueva película de Disney: la protagonista será Catherine Lagaʻaia, una actriz de 17 años que representa con orgullo su herencia samoana: su abuelo nació en Fa‘aala (Savai‘i) y su abuela en Leulumoega Tuai (‘Upolu, Samoa). Por su parte, Dwayne Johnson vuelve como el semidiós Maui, acompañando a Lagaʻaia en esta aventura. El resto del elenco incluye a John Tui como el jefe Tui (padre de Moana), Frankie Adams como Sina (su madre) y Rena Owen en el papel de la abuela Tala.

En cuanto al repertorio musical, habrá retorno de canciones emblemáticas como “How Far I’ll Go” y “You’re Welcome”, esta última interpretada por Johnson.

La historia mantiene el corazón de la versión animada: Moana, impulsada por la crisis de su pueblo y el llamado del océano, se embarca con Maui para restaurar el equilibrio en su isla. Esta vez, Disney apuesta a que la combinación de un elenco con raíces en las islas del Pacífico y el regreso de Johnson como Maui atraiga tanto al público local como al internacional.

ETIQUETAS:

Dwayne JohnsonDisney2026live actionmoana

+ Noticias

Proyecto

Proponen una ley para enseñar protección y bienestar animal en las escuelas de forma obligatoria

Por: Belén García

ATENCIÓN

Cómo quedó el calendario de pago de la ANSES tras el fin de semana largo

Por: Violeta Díaz Costa

¿La logrará?

Javier Milei buscará la ansiada foto con Lionel Messi en Estados Unidos

Por: Agustin Zamora

ATENCIÓN JUBILADOS

Cómo consultar tu historial laboral y aportes jubilatorios desde ANSES

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

Moana en acción real: todo lo que se sabe sobre la nueva película

Por: Violeta Díaz Costa

acariciando el verano

Domingo ultra caluroso en el Valle de Uco: mirá cómo viene el pronóstico

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter