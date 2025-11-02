Search
Instagram Facebook Twitter
el-lamento-de-lionel-messi-autor-de-un-golazo-2YGAV3YBZVAPTNZJ7EFI72LPDA
PLAYOFFS DE LA MLS

MLS: pese al gol de Messi, Inter Miami perdió con Nashville y deberá buscar el pase a cuartos en Miami

El gol de la Pulga no alcanzó y las Garzas cayeron en su visita a Nashville, por lo que no pudieron sellar su pase a cuartos de final de los playoffs de la MLS. La serie quedó igualada y se definirá en Miami.

Al menos este sábado, no hubo clasificación a cuartos de final para el Inter Miami. Es que el equipo de Lionel Messi, que convirtió el descuento agónico, perdió en su visita a Nashville SC por 2 a 1, por lo que la serie de octavos de final quedó igualada en un juego por lado.

Luego de ganar por 3 a 1 en el juego que abría la serie, las Garzas tenían la oportunidad de asegurar su pase a la siguiente instancia de la MLS. Para ello, debían imponerse al equipo amarillo.

Sin embargo, los locales -necesitados de un triunfo para mantenerse vivos en la carrera por el campeonato- salieron a imponer condiciones de entrada y rápidamente pudieron abrir el marcador. A los 9′ -de penal- Surridge, el goleador del equipo, puso el 1 a 0 que le daba tranquilidad a Nashville para manejar los tiempos del partido.

Pese a que las Garzas, por intermedio de Luis Suárez, tuvieron una situación clara a los 19′ para llegar al empate, fue el equipo local el que estiraría su ventaja justo antes del final de la primera mitad. A los 45′ Bauer recibió dentro del área chica luego de un córner de Zimmerman para poner el 2 a 0.

Ya en el complemento, Inter Miami intentaría descontar rápidamente para revivir en un partido que todo el tiempo tuvo cuesta arriba. Pese a sus intentos, recién sobre el final las Garzas pudieron descontar: cuando faltaban escasos minutos, Lionel Messi puso el 2 a 1 para darle un poco de incertidumbre al resultado.

Si bien el gol de Messi hizo encender las esperanzas de los dirigidos por Javier Mascherano, el resultado ya no se movería y terminaría 2 a 1. Con ese resultado, la Nashville igualaba la serie y se mantenía vivo en el torneo.

Cabe recordar que el formato de playoffs de la MLS es similar al de la NBA: se juegan series al mejor de tres partidos, por lo que se requiere ganar dos encuentros -sin contemplar la cantidad de goles a favor- para pasar de ronda. En caso de que un compromiso termine en empate, el ganador se define con una tanda de penales.

De este modo, Lionel Messi y su Inter Miami buscarán sellar su clasificación a cuartos de final el próximo sábado 8 de noviembre. Aunque esta vez, el partido se disputará en el estadio de Las Garzas.

ETIQUETAS:

Inter MiamiLionel MessiFútbolMLSplayoffsNashville SC

+ Noticias

PLAYOFFS DE LA MLS

MLS: pese al gol de Messi, Inter Miami perdió con Nashville y deberá buscar el pase a cuartos en Miami

Por: Lucian Astudillo

TODO DEFINIDO

Copa Argentina: ¿cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors?

Por: Lucian Astudillo

EN CALLE CORRIENTES

Tunuyán: una pelea por el pago del alquiler terminó con dos heridos y un detenido

Por: Redacción NDI

Liga Profesional

La Lepra, con suplentes, perdió frente a Aldosivi y complicó a Godoy Cruz

Por: Agustin Zamora

El primer suplente

Manuel Adorni no asumirá su banca en la Legislatura: ¿quién tomará su lugar?

Por: Agustin Zamora

inseguridad

Rompieron una puerta y robaron más de 100 mil pesos en una despensa de Tupungato

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter