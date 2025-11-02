MLS: pese al gol de Messi, Inter Miami perdió con Nashville y deberá buscar el pase a cuartos en Miami

Al menos este sábado, no hubo clasificación a cuartos de final para el Inter Miami. Es que el equipo de Lionel Messi, que convirtió el descuento agónico, perdió en su visita a Nashville SC por 2 a 1, por lo que la serie de octavos de final quedó igualada en un juego por lado.

Luego de ganar por 3 a 1 en el juego que abría la serie, las Garzas tenían la oportunidad de asegurar su pase a la siguiente instancia de la MLS. Para ello, debían imponerse al equipo amarillo.

Sin embargo, los locales -necesitados de un triunfo para mantenerse vivos en la carrera por el campeonato- salieron a imponer condiciones de entrada y rápidamente pudieron abrir el marcador. A los 9′ -de penal- Surridge, el goleador del equipo, puso el 1 a 0 que le daba tranquilidad a Nashville para manejar los tiempos del partido.

Pese a que las Garzas, por intermedio de Luis Suárez, tuvieron una situación clara a los 19′ para llegar al empate, fue el equipo local el que estiraría su ventaja justo antes del final de la primera mitad. A los 45′ Bauer recibió dentro del área chica luego de un córner de Zimmerman para poner el 2 a 0.

Ya en el complemento, Inter Miami intentaría descontar rápidamente para revivir en un partido que todo el tiempo tuvo cuesta arriba. Pese a sus intentos, recién sobre el final las Garzas pudieron descontar: cuando faltaban escasos minutos, Lionel Messi puso el 2 a 1 para darle un poco de incertidumbre al resultado.

Si bien el gol de Messi hizo encender las esperanzas de los dirigidos por Javier Mascherano, el resultado ya no se movería y terminaría 2 a 1. Con ese resultado, la Nashville igualaba la serie y se mantenía vivo en el torneo.

Cabe recordar que el formato de playoffs de la MLS es similar al de la NBA: se juegan series al mejor de tres partidos, por lo que se requiere ganar dos encuentros -sin contemplar la cantidad de goles a favor- para pasar de ronda. En caso de que un compromiso termine en empate, el ganador se define con una tanda de penales.

De este modo, Lionel Messi y su Inter Miami buscarán sellar su clasificación a cuartos de final el próximo sábado 8 de noviembre. Aunque esta vez, el partido se disputará en el estadio de Las Garzas.