Misterio en San Carlos: hallaron una camioneta volcada en Ruta 92 y el conductor escapó caminando

Un confuso episodio vial es investigado por la Policía en el departamento de San Carlos, luego de que una camioneta fuera encontrada volcada dentro de un zanjón en inmediaciones de la Ruta 92 y el conductor escapara del lugar.

El hecho se registró cerca de las 23:48 en la intersección de calle Ejército de Los Andes y la Ruta Nacional Antigua, en el distrito de La Consulta (jurisdicción de la Comisaría 41). El incidente fue reportado a la línea de emergencias mediante un llamado que alertaba sobre un vehículo que había protagonizado un vuelco.

Cuando el personal policial llegó al lugar, una testigo aseguró haber visto al conductor descender de la camioneta y retirarse caminando hacia el oeste, sin solicitar asistencia ni permanecer en la escena del accidente.

Imagen ilustrativa.

Ante esta situación, la fiscalía dispuso iniciar actuaciones por averiguación de lesiones culposas (con el objetivo de determinar si hubo personas heridas) y ordenó la intervención de distintas áreas policiales para intentar localizar al conductor y reconstruir lo ocurrido.

Horas más tarde, tras averiguaciones realizadas por personal de Investigaciones, los efectivos lograron ubicar al presunto propietario del rodado (un hombre de 45 años). Según declaró, la camioneta había quedado estacionada en la vía pública con las llaves colocadas y posteriormente habría sido sustraída.

Frente a esa versión, la Justicia ordenó que el hombre radique la denuncia correspondiente por la presunta sustracción del vehículo, mientras continúa la investigación para esclarecer cómo se produjo el vuelco y quién conducía la camioneta al momento del siniestro.