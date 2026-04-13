Misterio en la muerte de Renato Di Fabio: el video que abre dudas y la búsqueda urgente de testigos

La muerte del periodista mendocino Renato Di Fabio (57) continúa generando interrogantes y en las últimas horas surgió una línea investigativa que podría cambiar el rumbo de la causa. Un video incorporado al expediente y nuevas observaciones en el lugar del hecho refuerzan la sospecha de que no se trató de un simple accidente.

El abogado Jorge Caloiro (amigo de la víctima y ahora querellante) sostiene que existiría un factor externo que provocó la maniobra que terminó en el desbarrancamiento ocurrido el 31 de marzo en la ruta 7 (corredor bioceánico que conecta Argentina con Chile). Según explicó, en la calzada se observa una marca de frenado previa a la curva, lo que indicaría que el periodista estaba consciente y reaccionó ante una situación imprevista.

El abogado @jcaloiro busca testigos que puedan aportar datos sobre el trágico accidente en que murió Renato Di Fabio en la ruta a Chile.

No descarta que haya participado otro vehículo e, incluso, un guanaco.

Cualquier dato: [email protected] o a [email protected] pic.twitter.com/CckmUugCjE — Nacho de la Rosa (@nacho_delarosa) April 13, 2026

Entre las hipótesis que se analizan aparecen la posible intervención de otro vehículo (incluso en contramano), un desperfecto mecánico o la irrupción de un animal en la ruta (como un guanaco). Sin embargo, el letrado remarcó que el sector donde ocurrió el hecho no es considerado peligroso (se encuentra a pocos metros del control de Punta de Vacas y no presenta una curva compleja), lo que refuerza la idea de que algo fuera de lo habitual desencadenó la tragedia.

La causa, que está en manos de la fiscal Claudia Ríos, se mantiene bajo la carátula de “averiguación de muerte” (figura que permite investigar todas las hipótesis sin descartar ninguna). En este contexto, aún se aguardan resultados clave, como la pericia mecánica de la moto en la que se trasladaba el comunicador.

Ante este escenario, familiares y allegados insisten en un pedido urgente: buscan testigos que hayan circulado por la zona el martes 31 de marzo cerca de las 16:15 y que puedan aportar información. Cualquier dato podría ser determinante para esclarecer qué ocurrió en los momentos previos a la caída que terminó con la vida de Di Fabio.