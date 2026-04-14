Miss Universo Mendoza: Azul Seoane fue coronada entre 12 candidatas

El pasado 12 de abril se llevó a cabo la edición 2026 de Miss Universo Mendoza, uno de los certámenes de belleza más importantes de la provincia, que reunió a 12 candidatas en competencia por la corona que las representará a nivel nacional el próximo 25 de mayo en la ciudad de Buenos Aires.

El evento tuvo lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc, específicamente en la Sala Vilma Rúpolo, donde el público fue testigo de una noche marcada por la elegancia, el talento y la preparación de las participantes.

La velada contó con la participación de destacados artistas, entre ellos el cantante Dante Petricca y el músico Roberto Alberastain, quienes aportaron momentos musicales que enriquecieron la experiencia del espectáculo. Asimismo, el diseñador chileno César Ledesma sorprendió con sus exclusivos diseños, que destacaron en cada una de las presentaciones.

Durante la competencia, las candidatas fueron reconocidas con menciones especiales en base a sus aptitudes y desempeño durante la etapa de concentración, reflejando no solo su preparación estética, sino también su compromiso integral con el certamen.

De las 12 participantes, el top cinco elegido por el jurado fue: Priscila Giménez, Paula Ramonda, Giovana Funes, Azul Seoane y Yoseline Outeda. Tras una exigente ronda de preguntas, el jurado (Lucas Arías, director del certamen, Marcela Sanchez, Pascual Porco, Andrea Vargas, Facundo Rodriguez, César Ledesma y Gabriel Alfonsino) definió a las tres finalistas.

El cuadro final quedó conformado por Yoseline Outeda como segunda finalista y Giovana Funes como primera finalista. En el momento culminante de la noche, tras anunciarse el nombre de la ganadora, fue la Miss Universo Mendoza 2025, Delfina Sosa, quien tuvo el honor de colocar la corona y consagrar a Azul Seoane como la nueva embajadora de belleza, quien será la encargada de representar a la provincia en la instancia nacional.

De esta manera, Mendoza ya tiene a su representante rumbo a Miss Universo Argentina, en una edición que volvió a posicionar al certamen como una plataforma de desarrollo, visibilidad y proyección para las jóvenes participantes.

FOTOS: Daniel Cano