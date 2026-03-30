Miss Universo Argentina 2026: Mendoza busca a su nueva reina

Con un equipo de nivel internacional y una producción de alto estándar, Mendoza se prepara para elegir a su próxima representante rumbo a Miss Universo Argentina 2026, cuya gran final nacional se realizará el 25 de mayo en Buenos Aires.
El certamen provincial estará liderado por el productor y director de concursos de belleza Lucas Arias, quien encabeza un equipo multidisciplinario enfocado en la formación integral de las candidatas.
El staff está compuesto por destacados profesionales:
- Cesar Ledesma en diseño.
- Andrea Maquilladora en maquillaje.
- Pascual Porco en peluquería.
- Jarrison Suares Torrez en protocolo y ceremonial.
- Luciano Manganini en oratoria.
- Raúl Saldeña en asesoramiento de vestuario.
- Bernardita Rosello en psicología.
- Nicole Ron en nutrición.
- Giuliano Di Carlo en pasarela.
- Gianluca Di Carlo en preparación física integral.
- Daniel Cano en fotografía.
- Lelis Manca y Eduardo Guardatti en coordinación.
- Facundo Rodríguez como jurado invitado.
- Gabriel Alfonsino como preparador.
El evento contará además con un importante respaldo internacional, incluyendo la participación de representantes vinculados a Miss Universo Chile y el apoyo de profesionales venezolanos como Gabriel Alfonsino, director de Miss Venezuela Chile y Reina Hispanoamericana Chile, junto a Jarrison Suares Torrez, quien tendrá un rol clave en el coaching de las candidatas.
Uno de los momentos más esperados será la despedida de Delfina Sosa, actual Miss Universo Mendoza 2025, quien tras un año representando a la provincia a nivel nacional e internacional, entregará su corona a la nueva ganadora.
Un punto alto del certamen será la participación del reconocido diseñador chileno Cesar Ledesma, quien deslumbrará con sus creaciones en la final provincial y acompañará a la representante mendocina en la instancia nacional.
Con una propuesta renovada y un enfoque profesional, Mendoza se posiciona como una de las plazas más fuertes del país en materia de certámenes de belleza, proyectando una nueva embajadora con estándares internacionales.