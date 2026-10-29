Misiles en San Rafael: un organismo palpita un verano durísimo por el granizo y acusa a Cornejo

La Sociedad Rural de San Rafael lanzó duras críticas contra Alfredo Cornejo por la falta de definiciones sobre la continuidad de la lucha antigranizo en el sur mendocino. En un comunicado titulado “Cuando caiga granizo va a haber culpables y responsables”, la entidad acusó al gobernador de haber dejado caer el sistema de mitigación con aviones y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la producción y la economía regional.

El pronunciamiento llegó después del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, realizado el 27 de octubre, donde la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Silvina Pietrelli, reclamó a Cornejo la reactivación de la lucha antigranizo. Sin embargo, el encuentro terminó sin un anuncio concreto sobre la continuidad del sistema.

La Sociedad Rural sostuvo que el silencio del mandatario provincial permite interpretar que no habrá una nueva campaña aérea. En ese escenario, apuntó también contra legisladores y concejales que no respaldaron los pedidos para mantener el mecanismo de mitigación. Incluso cuestionó a la propia Cámara de Comercio por considerar que no participó activamente en las distintas instancias de reclamo.

“La Provincia no puede desentenderse de su responsabilidad en la protección de la producción, el turismo, la infraestructura y las propiedades de los mendocinos”, planteó la institución, que reclamó que la defensa frente a las contingencias climáticas sea una política de Estado y no una carga trasladada a los municipios y productores.

La discusión lleva meses y enfrenta al Gobierno provincial con las administraciones del sur. En septiembre, San Rafael elevó a la Provincia un pedido respaldado por más de 300 entidades para sostener la lucha antigranizo con financiamiento compartido. Entre los planteos figuraban disponer de al menos tres aeronaves y que Mendoza cubriera los gastos de mantenimiento, seguros, radares y material de siembra.

El intendente Omar Félix también advirtió esta semana que, aunque San Rafael cuenta con $1.500 millones reservados, los municipios no pueden afrontar por sí solos todos los costos de la operación, en particular la compra de cohetería.

La postura provincial sigue siendo diferente. El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, ratificó que el Gobierno considera que la lucha antigranizo aérea no tiene sentido y defendió el destino de los recursos al Fondo Compensador Agrícola.

La Sociedad Rural cerró su comunicado con un reclamo al conjunto de la dirigencia: “La producción no puede seguir esperando. Y quienes tienen la responsabilidad de defenderla no pueden seguir guardando silencio”.