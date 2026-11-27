El uso creciente de pantallas y la detección tardía de problemas de visión pusieron en agenda una iniciativa legislativa en Mendoza. El diputado provincial Lucas Ilardo presentó un proyecto de ley para reforzar la prevención de la miopía infantil y establecer controles periódicos de agudeza visual en las escuelas públicas y privadas de la provincia.

La propuesta busca actualizar el marco normativo vigente desde el año 2000 y convertir a los establecimientos educativos en espacios de detección temprana. Entre sus principales medidas establece que los alumnos deberán realizarse pruebas de tamizaje visual durante los primeros 90 días hábiles de cada ciclo lectivo.

Además, incorpora la obligación de realizar exámenes oftalmológicos profesionales en la Libreta Sanitaria Infantil al ingresar al nivel inicial y repetirlos, como máximo, cada dos años hasta los 17 años.

Según los fundamentos del proyecto, los problemas visuales que no se detectan a tiempo pueden afectar el aprendizaje, la socialización y el desarrollo emocional de niños y adolescentes. La iniciativa también toma como referencia las advertencias de la Sociedad Argentina de Pediatría sobre la importancia de los controles tempranos.

Anteojos gratuitos y un adicional para docentes

Uno de los puntos centrales es garantizar la entrega gratuita de anteojos a estudiantes cuyas familias no cuenten con recursos económicos para afrontar ese gasto. El texto también establece que la falta de certificados o controles médicos no podrá convertirse en un impedimento para inscribirse, permanecer o mantener la regularidad escolar.

El proyecto incorpora, además, una figura nueva dentro del sistema educativo: el Docente Referente de Salud Visual Escolar. Serán maestros que completen una capacitación específica y gratuita para colaborar con la implementación de los controles.

Por esa tarea, recibirán un adicional salarial de al menos el 20% del básico de maestro de grado. La función también quedaría incorporada al Estatuto del Docente provincial.

La iniciativa prevé partidas presupuestarias anuales y una implementación progresiva, con prioridad para escuelas rurales y sectores vulnerables. El objetivo es alcanzar la cobertura total en un plazo de tres ciclos lectivos.