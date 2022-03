El nuevo Gobierno en Chile comenzó con algunos inconvenientes, a los que se suma la polémica definición de una ministra que habla de una zona que incluye a San Carlos y el sur provincial que limita con ese país.

Se trata de Iskia Siches, quien es la nueva ministra del Interior de Chile y se refiere como Wallmapu y no como Araucanía a la zona de conflicto con los mapuches en el vecino país. Sin embargo, ese término considera territorio argentino y -específicamente- gran parte de la provincia de Mendoza.

La mujer tiene un alto protagonismo porque es la primera mujer en el cargo más importante del gabinete del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, en pocos días ya estuvo en varios momentos complejos, el más fuerte fue cuando tuvo que suspender una visita a una comunidad mapuche porque fue amedrentada a los tiros por los grupos violentos que reclaman territorios ancestrales.

Pero un tema que está generando molestia y que, indirectamente, se refiere a la soberanía argentina, es la forma en que la funcionaria trasandina se refiere a la zona del conflicto con ese pueblo originario trasandino.

En Chile, el territorio donde se concentra la tensión es la Región de la Aracaucanía y parte de la del BíoBío, nombres oficiales. Sin embargo, Siches al hablar de la zona se refiere a ella como «Wallmapu», nombre que los mapuches les dan a lo que consideran el conjunto de su territorio ancestral.

Como publica El Memo, el uso del término generó molestia en legisladores y gobernadores de la zona, pero lo que vino a generar aún mayor polémica es un manual que creó su ministerio para «recomendar» a los medios la forma de comunicar en torno al conflicto mapuche y en el cual aparece incluido el término.

La polémica

Aunque desde el gobierno chileno salieron a aclarar que el manual es de uso interno y no para los medios, la funcionaria al hablar de Wallmapu (de manera intencional o no), se refiere de manera indirecta -pero no menos importante- a una cuestión de soberanía de la Argentina.

Esto porque el Wallmapu está formado por lo se entiende como Gulumapu, o tierra mapuche del cono sur del oeste (lo que hoy es Chile) y el Puelmapu, la tierra mapuche del este (lo que hoy es la Argentina). Al revisar los mapas de lo que los mapuches consideran Wallmapu, nos encontramos con una zona que va desde el departamento de San Carlos, en Mendoza, y hasta Neuquén.