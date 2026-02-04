Minería y RIGI: el Gobierno selló en Washington inversiones por US$14.000 millones

En el marco de una intensa agenda oficial en Washington, el canciller Pablo Quirno confirmó una inversión minera por US$14.000 millones que se canalizará a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Durante su estadía en Estados Unidos, el titular de Cancillería desplegó una agenda intensa de encuentros con funcionarios, empresarios y representantes de organismos internacionales. En las últimas horas, se reunió con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, además de funcionarios de otros países y directivos de empresas de diversos sectores estratégicos, junto a representantes del Gobierno de Donald Trump y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras el encuentro con Landau, Quirno expresó en su cuenta de X que “la Argentina está comprometida en profundizar la cooperación con los Estados Unidos en materia de minerales críticos, apoyando cadenas de suministro seguras y promoviendo una asociación estratégica basada en reglas claras y previsibilidad en el largo plazo”.

También ayer mantuve un encuentro con Gary Nagle, CEO de Glencore, una de las mayores productoras de commodities del mundo, que impulsa en la Argentina dos proyectos mineros estratégicos vinculados a la producción de cobre —El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca—.



En paralelo, el canciller participó de una reunión con empresarios en la sede del Atlantic Council, donde dialogó con compañías de minería, agroindustria, tecnología, energía y consumo masivo, además de representantes del Departamento de Comercio de Estados Unidos y del BID. Entre las firmas presentes estuvieron Chevron, Eni, Shell, Merck, Corteva Agriscience, Roche, Bayer y VISA.

Durante ese encuentro, que se extendió por una hora, Quirno destacó que la Argentina cuenta con una macroeconomía ordenada, ofrece previsibilidad y reglas claras, y dispone de un RIGI que “vuelve a hacer viable invertir en el país”, según transmitió a los directivos.

La confirmación de la inversión se concretó tras una reunión con Gary Nagle, CEO global de Glencore, una de las mayores productoras de materias primas del mundo. Allí, la empresa ratificó su apuesta por la minería argentina mediante la presentación de dos proyectos de cobre a gran escala bajo el régimen del RIGI.

Se trata de los proyectos El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca, que permanecieron durante años en etapa de exploración y factibilidad y que ahora pasarán a la fase de construcción. La inversión conjunta estimada alcanza los US$14.000 millones.

Al respecto, Quirno precisó que “ambos proyectos fueron presentados al RIGI y, en conjunto, sumarían una inversión cercana a los US$14.000 millones, con un impacto decisivo en la producción, las exportaciones y la generación de empleo en nuestro país”.