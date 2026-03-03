Minería, vino y aceite: la agenda que impulsa Mendoza en 4 países clave del mundo

Marzo comenzó con una hoja de ruta marcada en cuatro puntos del mapa. Mendoza puso en marcha una ambiciosa estrategia de promoción internacional que la llevará a Canadá, España, Panamá y Alemania, con el objetivo de fortalecer su perfil exportador y abrir nuevos mercados para sus sectores productivos.

La iniciativa, coordinada por ProMendoza, contempla la participación en algunas de las ferias internacionales más influyentes del calendario global. La apuesta no es menor: posicionar a la provincia en rubros estratégicos como minería, aceite de oliva, alimentos, logística y vitivinicultura, en un contexto de creciente competencia global.

La primera parada fue Toronto, donde del 1 al 4 de marzo se desarrolla la Prospectors & Developers Association of Canada 2026 (PDAC), considerada la feria minera más importante del mundo. Con más de 25.000 asistentes de 130 países, el encuentro es un escenario clave para captar inversiones mineras y presentar proyectos vinculados a minerales críticos.

La delegación mendocina está integrada por 15 empresas de bienes y servicios para la minería, junto a representantes de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet).

En simultáneo, del 3 al 4 de marzo, once empresas certificadas participan en la World Olive Oil Exhibition 2026 (WOOE), en Ifema Madrid. Con más de 400 firmas de 59 países, la feria es el principal punto de encuentro del sector olivícola. Allí, Mendoza busca consolidar su presencia en mercados europeos y asiáticos, al tiempo que refuerza la promoción turística con acciones de Ente Mendoza Turismo (Emetur).

La agenda continuará en Panamá con la participación en Expocomer 2026, del 10 al 12 de marzo. Considerada la feria multisectorial más relevante de América Latina, reunirá entre 600 y 800 empresas de más de 30 países. Quince compañías mendocinas de los sectores alimentario y vitivinícola exhibirán sus productos en un pabellón nacional diseñado para impulsar exportaciones y generar alianzas comerciales.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimenta Latorre, junto a la vicegobernadora Hebe Casado.

El cierre del recorrido será en Düsseldorf, Alemania, donde bodegas locales participarán en ProWein 2026, la feria líder mundial de vinos y espirituosos. Con 4.200 expositores de 65 países y más de 42.000 visitantes profesionales, el evento es estratégico para negociar con compradores de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y China, mercados prioritarios para el vino argentino.

Con esta batería de acciones, Mendoza refuerza su inserción en el comercio internacional y profundiza su plan de diversificación exportadora. La estrategia no solo apunta a incrementar ventas externas, sino también a mejorar la competitividad, atraer inversiones y consolidar a la provincia como un actor relevante en los principales escenarios globales de negocios.