Se trata de Jésica Laferte quien en su primera intervención habló de instaurar la minería en la provincia como una necesidad.

A esta intervención en la casa de las leyes de Mendoza, hay que sumarle lo que fue la reciente «mesa de diálogo» o de consulta nacional, en la que se pretende buscar la “real” opinión de la población. Esto deja claro las intenciones actuales de lo público sobre el tema.

La senadora provincial por Malargue, Jésica Laferte, reclamó por la habilitación de la minería en su departamento, tal y como lo hizo el intendente Juan Manuel Ojeda, quien trabaja en un proyecto de ley para lograr una excepción de la Ley 7.722.

La funcionaria recientemente asumida recordó antiguas legislaciones relacionadas al tema minero para argumentar su postura e insistió en que Mendoza (Malargüe en especial) debe volcarse a la explotación metalífera como matriz productiva y que la oposición existente es parte de la desinformación.

El debate sobre minería

Ante sus dichos la ex senadora peronista del Partido Verde, Andrea Blandini, salió a responderle por redes sociales, aunque ya no forma parte del cuerpo legislativo desde abril pasado: La minería es la industria madre que deja millones para los que la explotan como pasivos ambientales irrecuperables», sentenció Blandini.

La representante del Partido Verde y ex legisladora resaltó que la «Ley 7.722 provincial no prohíbe la minería, sino que resguarda el agua y pone freno a la mega minería […] no se cumple con los requerimientos de la ley, como por ejemplo la policía minera».

Al mismo tiempo la referente del PV le retrucó a la actual legisladora anticipándole que la licencia social para estas actividades no existe en la provincia y que lo que se expresó popular y masivamente en Mendoza durante el 2019 es representativamente más amplio que lo que se expresa en algunos sectores de Malargüe interesados en esto.

Fuente: Uno

