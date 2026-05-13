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Minería: Latorre expuso en comisiones sobre un proyecto de exploración de litio

En un plenario de comisiones, la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra Jimena Latorre y autoridades ambientales formaron parte de la presentación de los detalles técnicos de la Declaración de Impacto Ambiental que involucra a San Rafael y Malargüe.

El Senado inició el tratamiento legislativo del proyecto para ratificar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del emprendimiento de exploración de litio “Don Luis y Otro”, ubicado en el sur provincial. El debate comenzó en una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), con la participación de funcionarios del Ejecutivo y legisladores.

Del encuentro participaron la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre, el director de Minería Jerónimo Shantal y el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández. La iniciativa continuará en análisis dentro de las comisiones del Senado.

Casado destacó que el proceso se desarrolla “con total transparencia y rigurosidad” y sostuvo que Mendoza “tiene la oportunidad de desarrollar una minería responsable que conviva con el ambiente y genere crecimiento económico”.

Por su parte, Jimena Latorre remarcó el carácter técnico del expediente y explicó que el proyecto de exploración de litio fue ampliado territorialmente, por lo que debió someterse nuevamente a estudios técnicos, dictámenes sectoriales y mecanismos de participación ciudadana. Según precisó, el procedimiento incluyó evaluaciones ambientales, visitas técnicas al yacimiento y dos audiencias públicas realizadas en San Rafael y Malargüe.

El proyecto contempla la exploración de minerales de primera categoría, principalmente litio, sobre un área de más de 234 mil hectáreas. De acuerdo con el Gobierno provincial, la DIA cuenta con informes de organismos como Irrigación, Vialidad, Áreas Protegidas, el INAI y municipios del sur mendocino.

Shantal aseguró que el proceso cumple con las exigencias de la Ley 7722, el Acuerdo de Escazú y el Código de Procedimiento Minero. Además, indicó que la iniciativa corresponde a un acuerdo entre la empresa sanrafaelina El Jarillal y Ampere Lithium.

La DIA aprobada establece una serie de condiciones ambientales obligatorias, entre ellas monitoreos permanentes de agua, aire, suelo, flora y fauna, seguros ambientales, controles periódicos e inspecciones sin previo aviso. La ratificación legislativa es un requisito indispensable para que el proyecto pueda avanzar en su etapa de exploración.

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