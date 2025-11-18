Minería: definieron una nueva exigencia ambiental para cementeras y hormigoneras

La Dirección de Minería emitió una resolución que modifica la fiscalización de las industrias de la construcción y manufactura. Esta normativa establece que empresas como cementeras, hormigoneras, ladrilleras, y cualquier otra actividad que transforme insumos minerales, serán formalmente consideradas “plantas de tratamiento de minerales”.

Esta redefinición legal y técnica tiene un impacto directo en sus operaciones, ya que las obliga a presentar un Informe de Impacto Ambiental (IIA) ante la Dirección de Minería. De esta manera, se intensificará el control y la fiscalización sobre estas industrias en la provincia.

Detalles

La resolución se fundamenta en un análisis exhaustivo de la normativa ambiental y minera, tanto a nivel nacional como provincial:

Código de Minería de la Nación (Art. 249): Incluye explícitamente procesos como la molienda, trituración, mezcla y calcinación dentro del ámbito de la actividad minera.

Ley Nacional N° 24.585 (Régimen Ambiental Minero): Atribuye responsabilidad por los potenciales daños ambientales derivados del procesamiento de minerales.

Código de Procedimiento Minero de Mendoza (Ley N° 9.529, Art. 171): Define qué constituye una planta de beneficio o tratamiento, abarcando los procesos realizados por estas industrias.

Ley Provincial N° 5.961 (Preservación del Ambiente): Exige una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para toda actividad susceptible de modificar el ambiente en la provincia.

El dictamen técnico que respalda esta decisión argumenta que, si bien el producto final (como el hormigón o el cemento) es un artículo manufacturado, las etapas técnicas previas —tales como la trituración de áridos, la calcinación de calizas y la mezcla de materiales— constituyen una transformación directa de los insumos extraídos de la minería. Esta transformación justifica su clasificación como plantas de tratamiento a efectos de control ambiental, según consigna diario El Sol.

En la práctica, las empresas afectadas deberán: