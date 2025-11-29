Alejandro Morillas se une a los vecinos de San Carlos y sale en defensa del agua

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, difundió un mensaje en video donde volvió a fijar con firmeza la postura del departamento frente al avance del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, cuya media sanción disparó una nueva movilización que los vecinos llevarán adelante este domingo en la plaza de la Villa Cabecera.

Esta movilización de “los parientes” se da en las vísperas de la votación “minera” que llevará adelante la Cámara de Senadores provincial el próximo martes, lo que puede disparar, en caso de aprobarse, un nuevo foco de tensión entre el oficialismo y las agrupaciones ambientales, tal como pasó en diciembre de 2019 cuando, en plena gestión de Rodolfo Suárez, se modificó la 7722 y accionó una respuesta masiva del pueblo mendocino.

Días después, el gobernador de ese momento decidió dar vuelta atrás con la medida y se derogó en lo que fue una contundente victoria de la ciudadanía de Mendoza.

En su declaración pública, Morillas reiteró que San Carlos “tiene una posición clara e inquebrantable” en defensa del agua y de la Ley 7722, la normativa que desde hace años constituye el principal resguardo ambiental de Mendoza. “Nuestro pueblo fue contundente y yo respeto ese mandato: sin licencia social no hay minería”, afirmó, marcando que esa postura “surge del arraigo y del compromiso con esta tierra, no de alineamientos partidarios”.

El intendente reforzó además el rol histórico del departamento en las luchas socioambientales. “San Carlos ha sido faro de estas causas durante más de dos décadas. Y lo seguimos siendo con la misma convicción y el mismo amor por nuestro lugar”, señaló.

Hacia el final del video, Morillas también trazó un mensaje político directo: “Gobierno para los sancarlinos y para el futuro de nuestro territorio. No para cosechar aplausos ni para quedar bien con nadie”.