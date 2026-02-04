Millonaria multa a Edemsa por no aportar datos de conexiones y por la calidad del servicio

A través de la Resolución 10, publicada en el Boletín Oficial, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) formalizó una dura sanción contra la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA). La multa, que asciende a la suma exacta de $316.648.686,41, responde a incumplimientos en la calidad del servicio comercial y la falta de transparencia en la gestión de datos.

La investigación del EPRE determinó que la empresa incumplió con su obligación de mantener documentación e información comercial auditable. Esta información es crítica, ya que permite al ente fiscalizar los tiempos y formas en que EDEMSA tramita las solicitudes de nuevos suministros, las reconexiones y las ampliaciones de potencia para los usuarios.

Según reza la resolución, la distribuidora no puso a disposición del organismo los datos de modo “adecuado, veraz y detallado”, lo que impidió al regulador verificar si el servicio prestado a los mendocinos cumple con los estándares aceptables de gestión.

Durante el proceso, EDEMSA intentó defender su gestión alegando que en 2024 solo el 10% de las conexiones de pequeñas demandas se realizaron fuera de término, y que el 70% de las grandes demandas se cumplieron en plazo. Sin embargo, el EPRE desestimó estos argumentos al señalar que la empresa no presentó pruebas ni acreditó fehacientemente dichas cifras, calificándolas como meros relatos sin sustento documental.

Más allá del fuerte impacto económico de la multa, la Resolución 10 impone una medida operativa de cumplimiento obligatorio. EDEMSA tiene ahora un plazo de 30 días hábiles para implementar un Sistema Informático auditable.

Este software deberá:

Contener la totalidad de la información de los pedidos de conexión.

Mantener registros actualizados y en tiempo real.

Estar a plena disposición del EPRE para su fiscalización.

Reflejar la trazabilidad completa del trámite, desde la solicitud inicial hasta la finalización del servicio.

Con esta medida, el organismo de control busca garantizar que, de ahora en más, cada pedido de un usuario mendocino pueda ser monitoreado de cerca, evitando demoras injustificadas y asegurando el cumplimiento del Contrato de Concesión.