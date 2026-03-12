Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana en un especial por los 20 años de la serie

La cantante y actriz Miley Cyrus volverá a interpretar a su recordado personaje Hannah Montana en un especial que celebrará los 20 años de la popular serie juvenil. El programa llegará a la plataforma Disney+ el 24 de marzo y promete revivir algunos de los momentos más recordados del fenómeno televisivo.

El especial, titulado “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, mostrará a la artista regresando al universo que la llevó a la fama mundial cuando tenía apenas 13 años. La producción combinará entrevistas, música y material inédito, además de recreaciones de algunos de los escenarios más emblemáticos de la serie.

La propuesta también incluirá una entrevista a Cyrus realizada por la conductora de pódcast Alex Cooper y contará con apariciones de figuras vinculadas al programa original, entre ellas el cantante y actor Billy Ray Cyrus, quien interpretó al padre de la protagonista en la ficción.

La serie Hannah Montana se estrenó en 2006 en Disney Channel y rápidamente se convirtió en un fenómeno global entre el público juvenil. La historia seguía a Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida como estrella del pop, lo que la obligaba a equilibrar su fama con su vida cotidiana.

Durante sus cuatro temporadas, la producción marcó a toda una generación y consolidó la carrera de Cyrus en la música y la televisión. Incluso se expandió con conciertos, discos y la película Hannah Montana: The Movie estrenada en 2009.

A dos décadas de su debut, el regreso de la artista al personaje busca homenajear a los fanáticos que crecieron con la serie.