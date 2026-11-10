Miles de vecinos festejaron un nuevo aniversario del departamento de Tupungato

Este fin de semana fue de festejos para tupungatinas y tupungatinos, que recibieron el 168° Aniversario departamental. Con presencia del Intendente Gustavo Aguilera, autoridades del ejecutivo y legislativo municipal, una comitiva de la ciudad alemana hermana Bietigheim-Bissingen, vecinos y vecinas.

Las celebraciones comenzaron en la Plaza departamental compartiendo las Vísperas de Aniversario el sábado pasadas las 23h; fue una noche fresca que tuvo la celestial presencia de la figura de la Virgen del Socorro también aguardando su día y el Regimiento de Infantería de Montaña N° 11 los 212 años de su creación. Fue un encuentro de clima íntimo para los vecinos y vecinas del departamento que cada nuevo año que cumple su terruño lo reciben con emoción, agradecimiento y alegría.



Previo a las doce se realizó una presentación artística que tuvo el show del conjunto musical salteño «Voces del Norte de hoy y siempre» que pusieron ritmo de fiesta y tradición con zamba, gato y la cueca de los 60 Granaderos que fue coreada por el público, seguida por la puesta de las bailarinas del Ballet Folklórico «La Alborada» que compartieron su exquisito talento en danzas tradicionales, continuando con un repertorio de marchas y canciones de la Banda Militar Talcahuano, querida y valorada por la gente que se regocija con cada actuación de los músicos del RIM 11 Grl. Las Heras.

Una vez que el tiempo marcó como fecha que ya era 8 de noviembre las luces frías iluminaron el cielo de la ciudad tupungatina al son del canto de cumpleaños que tocó la Banda Talcahuano, seguida por voces y palmas de todas las personas que no quisieron perderse el evento. El cierre de las Vísperas estuvo a cargo de la Banda Talcahuano que se despidió entre aplausos y vítores.

Al día siguiente la comunidad se reencontró por la tarde, a las 17.30h comenzó el Acto Protocolar frente a la Explanada Municipal donde las banderas Nacional y Provincial de ceremonia de todas las instituciones educativas de Tupungato engalanaron los laterales del Palco, que frente tenía las filas del RIM 11, Gendarmería y la Policía, tambien las Bandas musicales Talcahuano y la de la Penitenciaría San Miguel Arcángel.

El ingreso de la Virgen del Socorro, Patrona del departamento, dio inicio a la jornada y fue recibida con veneración y respeto por la comunidad. Las Bandas interpretaron las estrofas del Himno Nacional Argentino seguidas por las voces de todos los presentes y por la joven Cintia Rodríguez en lengua de señas.

Después el Pastor Javier en representación del Consejo Pastoral de las Iglesias Evangélicas y el Padre Alejandro Squizzato brindaron mensajes religiosos de bendición para todos los residentes tupungatinos y pidiendo por un prospero aniversario donde la espiritualidad y la fe sean refugio de los pesares y momentos difíciles.

Después fue tiempo de ver desfilar por la extensión de Avenida Belgrano a miles de tupungatinos que representaron a mas de 130 instituciones escolares, sociales, culturales, deportivas y tradicionales del departamento, que son quienes representan el día a día de la comunidad, de quienes estudian, trabajan, se forman, aprenden, emprenden, se entretienen, cuidan su salud, ejercen la seguridad, brindan asistencia, protegen las raíces.