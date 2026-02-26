Milei y sus ministros celebraron la aprobación del acuerdo Mercosur UE

El Senado convirtió en ley el acuerdo Mercosur–Unión Europea y desató una inmediata reacción del Gobierno nacional. Con 69 votos afirmativos, la administración de Javier Milei celebró la ratificación como un paso clave hacia la apertura económica y la integración global.
Desde el presidente hasta sus principales ministros, el oficialismo expresó su entusiasmo por lo que considera un hito en materia de integración comercial. Apenas se conoció el resultado, el mandatario publicó en la red social X un mensaje breve y contundente: “Apertura = Prosperidad”, acompañado de su ya habitual consigna política.
El canciller Pablo Quirno destacó que el compromiso asumido por el Ejecutivo de tratar el proyecto en sesiones extraordinarias fue cumplido. Subrayó además que el acuerdo consolida una de las mayores áreas económicas del mundo, con más de 700 millones de personas y un Producto Bruto Interno de 22 billones de dólares.
Según explicó, la ratificación permitirá que la Comisión Europea avance en la aplicación provisional del acuerdo, habilitando que las exportaciones argentinas comiencen a beneficiarse con preferencias arancelarias negociadas en el entendimiento. En la visión oficial, esto se traducirá en mayor inversión, crecimiento y empleo.
El ministro del Interior, Diego Santilli, calificó la aprobación como un paso más hacia una Argentina “integrada al mundo”, mientras que la ministra y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, sostuvo que el país y sus provincias ingresan a “un mercado enorme con miles de oportunidades”.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, optó por un mensaje lacónico: publicó las siglas “TMAP” —“Todo Marcha De Acuerdo al Plan”— para transmitir que la aprobación del acuerdo Mercosur–UE se inscribe en la hoja de ruta económica del Ejecutivo.
Ahora, el entendimiento deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, paso clave para su implementación efectiva. Mientras tanto, en el oficialismo predomina una lectura clara: la sanción representa un respaldo político amplio a la estrategia de apertura comercial e inserción internacional que impulsa la Casa Rosada.