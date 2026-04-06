Milei y Kast en la Rosada: los secretos de una cumbre que busca redefinir el poder en la región

Tras el paréntesis de Semana Santa, la actividad oficial en la Casa Rosada se reanuda con una visita de alto voltaje político. El presidente Javier Milei recibe este lunes a su par de Chile, José Antonio Kast, quien desembarcó en suelo argentino para cumplir con su primer viaje al exterior desde que asumió el mando el pasado 11 de marzo.

La elección de Buenos Aires no es casual: más allá de la tradición diplomática entre ambas naciones, el encuentro ratifica la profunda sintonía ideológica entre ambos líderes. Kast llegó acompañado por una nutrida comitiva que incluye carteras clave como Seguridad, Cancillería y Obras Públicas, reflejando que el vínculo pretende ir mucho más allá de la formalidad protocolar.

Una agenda entre la economía y la geopolítica

Si bien los detalles de la reunión privada se mantienen bajo reserva, fuentes oficiales y medios trasandinos coinciden en que el intercambio se centrará en dos pilares: energía y comercio. El objetivo es robustecer la integración económica regional bajo una mirada de libre mercado.

Sin embargo, el trasfondo geopolítico es ineludible. Ambos mandatarios buscan consolidar un bloque de centroderecha en el cono sur, alineado con el proyecto “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas) promovido por Donald Trump. Esta iniciativa no solo busca fomentar la libertad económica, sino también erigir un muro político que frene la influencia de China en la región.

El factor Apablaza: el punto de tensión en seguridad

Uno de los temas más sensibles que sobrevuela el despacho presidencial es la situación de Galvarino Sergio Apablaza Guerra. El exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acusado por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, reside en Argentina desde hace décadas bajo un estatus de refugiado político otorgado durante el kirchnerismo.

Con el reciente escape del exguerrillero de su domicilio en Moreno, la presión de la Justicia chilena por su extradición ha vuelto a la superficie. Para la administración de Kast, lograr avances en este caso es una prioridad de Estado, y encuentra en Milei a un aliado dispuesto a revisar las concesiones otorgadas por gobiernos anteriores en materia de seguridad y lucha contra el crimen transnacional.

El itinerario de la jornada

La actividad de Kast en la Capital Federal comenzó temprano con un desayuno en la Embajada de Chile. Antes de ingresar a la Casa Rosada a las 10, el mandatario cumplió con el tradicional homenaje al Libertador José de San Martín en la plaza homónima de Retiro, donde depositó una ofrenda floral.

Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales, donde la afinidad programática parece desplazar las tensiones históricas para dar paso a un eje Buenos Aires-Santiago con una clara impronta liberal y conservadora.