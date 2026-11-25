Luego de que la sesión que estaba prevista para la semana pasada se cayera debido a los desacuerdos en torno a la “Ley Malvinas”, el gobierno de Javier Milei intentará que este jueves la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto 2027. Cabe resaltar que, pese a su optimismo, el oficialismo todavía deberá negociar varios artículos del proyecto.

El pedido de sesión especial fue presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, pero reunió pocas firmas de aliados y no contó con el respaldo de bloques dialoguistas como Provincias Unidas y Argentina Federal.

La demora en formalizar el pedido estuvo vinculada a las negociaciones por el temario. En ese sentido, si bien el oficialismo esperó hasta último momento sumar más apoyos, finalmente presentó la nota con las firmas que había conseguido.

Según las cuentas que hacen desde el Gobierno, el quórum y la aprobación general del Presupuesto no estarían en riesgo. Sin embargo, la preocupación del Ejecutivo pasa por otro lado: el tratamiento en particular, donde podrían introducirse modificaciones en áreas que considera sensibles.

Los puntos que están en foco

Entre los principales reclamos de los bloques dialoguistas figuran la reducción del impuesto a los combustibles líquidos y la cancelación de deudas con las cajas jubilatorias provinciales. También estarán bajo discusión los fondos destinados a las universidades públicas y al sistema científico.

La mirada del oficialismo también estará puesta en Provincias Unidas, cuyo bloque contribuyó a hacer caer la sesión anterior por su desacuerdo con el freno a la Ley de Biocombustibles. La iniciativa propone elevar el corte obligatorio de biodiésel y bioetanol y cuenta con el interés de sectores productivos de Santa Fe y Córdoba, provincias que aportan diez de los 18 integrantes de dicho espacio.

Además del Presupuesto, el temario incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y el convenio de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, entre otros proyectos. También se tratará el marco regulatorio para pymes y la creación del Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown.