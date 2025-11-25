Search
Milei volverá a Israel en 2026: cuál es el motivo

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno organiza un nuevo viaje de Javier Milei a Israel en 2026. Cuál es el motivo de su visita al Medio Oriente.

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno trabaja en la organización de un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Israel, previsto para 2026, con el objetivo de completar el traslado de la Embajada argentina desde Tel Aviv hacia Jerusalén. El anuncio se conoció durante el Foro Económico Argentino-Israelí, realizado en el Palacio Libertad.

Quirno señaló, según constató Agencia Noticias Argentinas, que la visita presidencial tendrá como eje central la mudanza de la sede diplomática, una decisión que el Gobierno busca formalizar en el marco de la relación bilateral. El funcionario participó por la tarde de una actividad empresaria junto al canciller israelí Guideon Saar, luego de haber estado al mediodía en la reunión entre Milei y su par en Casa Rosada.

Durante el encuentro, Quirno detalló que en febrero viajará a Israel para responder a la invitación de Saar y avanzar en la agenda que se le presentará al Presidente. En paralelo, el representante del gobierno de Benjamín Netanyahu manifestó que esperan contar con la presencia de Mileiabril o mayo” del próximo año, en el marco del fortalecimiento del vínculo diplomático.

En septiembre de este año, Milei mantuvo un encuentro en Nueva York con el primer ministro de Israel en el que reiteró su pedido por la liberación de los rehenes que permanecen cautivos en Gaza desde hace casi dos años.

