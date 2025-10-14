Milei visita a Trump para terminar de acordar el salvataje económico

Javier Milei y Donald Trump se reúnen este martes en la Casa Blanca con el objetivo de confirmar su entendimiento personal y fortalecer la sociedad estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

El presidente argentino arribó a Washington a la 01:00 (hora local), bajo una ligera lluvia, en un operativo de seguridad que incluyó dos furgonetas negras y dos patrulleros. El dispositivo ubicó a Milei en el centro del grupo de vehículos, con unidades oficiales encabezando y cerrando la caravana.

Milei aterrizó en la base militar Andrews acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

El canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, esperaron al Presidente en Washington. Toda la delegación pernocta en Blair House, la residencia destinada a huéspedes oficiales ubicada justo enfrente de la Casa Blanca.

Trump recibirá a Milei a las 14.00 (hora de Argentina). Se prevé una breve aparición ante la prensa en el Salón Oval, para luego iniciar la cumbre entre ambos líderes.

El Presidente argentino contará con la presencia de Werthein, Karina Milei, Caputo, Bullrich, Oxenford y Bausilli, cuya asistencia al Salón Oval se debe a su rol en las negociaciones del auxilio financiero.

Por su parte, el líder republicano estará secundado por Marco Rubio (secretario de Estado), Scott Bessent (secretario del Tesoro), Pete Hegseth (secretario de Guerra), Howard Lutnick (secretario de Comercio), Susie Wiles (jefa de Gabinete) y Peter Lamelas (embajador de Estados Unidos en Argentina).

Una vez concluida la agenda de trabajo, a instancias de una invitación de Trump, Milei, Karina Milei y Werthein asistirán a la ceremonia donde se concederá la Medalla de la Libertad de forma póstuma al referente republicano Charlie Kirk.

Cabe destacar que Trump tuvo una participación determinante en el diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y propició un salvataje financiero para el país en un momento en que la inestabilidad de los mercados comprometía seriamente el plan de ajuste económico.