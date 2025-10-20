Milei viajará, nuevamente, a Estados Unidos: es su visita número 14 a ese país

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos a principios de noviembre para participar del America Business Forum, una cumbre global de líderes que se realizará en Miami y contará con la presencia de Donald Trump, Lionel Messi, María Corina Machado y referentes del mundo empresarial y deportivo.

El evento, que tendrá lugar el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, congregará a más de 40.000 CEOs y líderes de todo el mundo. Además, contará con un panel de figuras destacadas: Donald Trump, Lionel Messi, la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, Rafael Nadal, Will Smith, Eric Schmidt (ex CEO de Google), Jamie Dimon (CEO de JPMorgan Chase) y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entre otros.

Según el comunicado del foro, el America Business Forum “reunirá a las voces más influyentes del mundo de los negocios, el deporte y la cultura” en una transmisión global con millones de espectadores. El evento será conducido por Bret Baier, presentador de Fox News.

La imagen compartida por America Business Forum en la que anuncian la presencia de Javier Milei.

El foro es organizado por el uruguayo Ignacio González, de 34 años, productor y presentador de televisión, quien lidera desde Miami el capítulo global del ABF. “El mundo necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino”, señaló su fundador al presentar el evento.

Tras visitar EE.UU. el pasado 14 de octubre, Milei volverá a viajar

La participación de Javier Milei marca su decimocuarto viaje a Estados Unidos desde que asumió la presidencia. El país norteamericano se ha convertido en el destino más frecuente de sus giras internacionales.

El mandatario argentino viajó por última vez a Washington el 14 de octubre, donde se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca. Durante ese encuentro, el expresidente estadounidense aseguró que brindaría “todo el apoyo de su gobierno” a la Argentina y destacó la necesidad de reactivar el comercio bilateral entre ambas naciones.