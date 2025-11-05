Milei viaja a Estados Unidos una vez más: cómo es su agenda

El presidente Javier Milei partió este miércoles por la tarde rumbo a Miami para iniciar una nueva gira internacional. A bordo del avión presidencial ARG 01, el mandatario despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 15:30 horas, con horario estimado de llegada a las 23:00 (hora argentina).

El jefe de Estado participará este jueves del American Business Forum, que se realizará los días 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. El evento reúne a figuras internacionales del mundo político, empresarial y deportivo, entre ellas Donald Trump, Lionel Messi, María Corina Machado –reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025–, Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase), Will Smith y Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1.

Aunque existieron gestiones para concretar una reunión con Donald Trump, fuentes oficiales confirmaron que no habrá encuentro formal ni fotografía entre ambos líderes, debido a incompatibilidad de agendas durante el foro.

Tras su paso por Miami, Milei viajará a Nueva York. Allí tiene previsto realizar una visita religiosa a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual del movimiento jasídico y figura central del judaísmo ortodoxo. Según fuentes cercanas, el presidente acudirá al lugar para agradecer por el triunfo de La Libertad Avanza y pedir por el futuro de la Argentina.

Además, el mandatario participará de una reunión con empresarios e inversores organizada por el Consejo de las Américas (Council of the Americas), donde podría mantener un encuentro informal con Donald Trump. El objetivo del evento es promover la inversión extranjera en Argentina y reforzar lazos con el sector privado internacional.

La gira oficial concluirá en La Paz, Bolivia, donde Milei asistirá a la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, quien obtuvo más del 54% de los votos. Con este acto, se pondrá fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezados anteriormente por Evo Morales y Luis Arce.