Ir al contenido
Search
Search
Política Local
Política Nacional
Policiales
Sociedad
Deportes
Economía
Valle de Uco
Entretenimiento
Internacionales
Instagram
Facebook
Twitter
Política Local
Política Nacional
Policiales
Sociedad
Deportes
Economía
Valle de Uco
Entretenimiento
Internacionales
María Orozco
noviembre 21, 2025
4:44 pm
Milei tensa relaciones con España: cuestionó al gobierno de Pedro Sánchez y criticó al socialismo “violento”
ETIQUETAS:
Javier Milei
españa
Pedro Sánchez
+ Noticias
Cambio de mando
La UCR elige nuevas autoridades: quién podría suceder a Martín Lousteau
Por: María Orozco
Milei tensa relaciones con España: cuestionó al gobierno de Pedro Sánchez y criticó al socialismo “violento”
Por: María Orozco
A la pantalla chica
Independiente Rivadavia ¿lanza un documental? “Esto es solo un poco”
Por: Agustin Zamora
muestra señales positivas
Tunuyán: cómo sigue el estado de salud del chico brutalmente golpeado a la salida del boliche
Por: Redacción NDI
pronóstico
Sol sin descanso para el Valle de Uco: un fin de semana largo y ultra veraniego
Por: Génesis Sandoval
TOP 5
Mendoza quedó entre las provincias con peores salarios del país: el informe que entristece
Por: Redacción NDI
Instagram
Facebook
Twitter
Política Local
Política Nacional
Policiales
Sociedad
Deportes
Economía
Valle de Uco
Entretenimieto
Internacionales