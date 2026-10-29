Milei suma presión sobre las provincias: créditos millonarios a cambio de reformas fiscales

El Gobierno nacional oficializó este miércoles una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$1.500 millones, destinada a fortalecer las cuentas públicas provinciales mediante mejoras en la administración del gasto y la recaudación de impuestos.

La medida fue formalizada a través del Decreto 1285/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El acuerdo contempla un primer préstamo de hasta US$750 millones para financiar el Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Provincial, mientras que el monto total de US$1.500 millones corresponde a una línea de financiamiento que podrá utilizarse durante los próximos diez años.

“El objetivo es promover una mayor sostenibilidad fiscal de las provincias, incentivando una administración más eficiente de los recursos públicos y el fortalecimiento de los mecanismos de recaudación”, fundamenta.

Qué deberán hacer las provincias para acceder al financiamiento

El programa contempla la participación de hasta 15 provincias, que podrán recibir recursos vinculados al cumplimiento de determinados objetivos de gestión fiscal.

Entre las principales medidas previstas se encuentran la modernización de los sistemas tributarios, el fortalecimiento de la recaudación de impuestos provinciales y la implementación de mecanismos para mejorar la eficiencia del gasto.

También se buscará reforzar los controles sobre las erogaciones destinadas al personal estatal, mediante sistemas centralizados de administración de nóminas salariales y herramientas para detectar posibles ineficiencias.

Otro de los puntos contempla la reducción de los déficits operativos de las empresas públicas y una mayor supervisión de los sistemas de pago de pensiones.

En materia tributaria, el BID promoverá la actualización de los registros de contribuyentes, con el objetivo de ampliar la base impositiva y mejorar la administración de los ingresos propios.

Los desembolsos estarán asociados al cumplimiento de resultados, por lo que la disponibilidad de los recursos dependerá de los avances que registre cada jurisdicción participante.

Cómo será el préstamo del BID y cuáles son las condiciones

El primer préstamo aprobado asciende a US$750 millones, con un plazo de desembolso de cuatro años.

La devolución se realizará durante un período de 25 años, que incluye cinco años de gracia, y tendrá una tasa de interés vinculada a la referencia internacional SOFR.

Por su parte, la línea de crédito global de US$1.500 millones tendrá una vigencia de diez años y permitirá financiar distintas iniciativas destinadas a mejorar la coordinación fiscal entre la Nación y las provincias.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, será el organismo encargado de ejecutar el programa y administrar los recursos.

Antes de su aprobación, el Banco Central evaluó el impacto de la operación sobre la balanza de pagos y consideró que sus efectos macroeconómicos serían limitados.

Asimismo, la Oficina Nacional de Crédito Público determinó que las condiciones financieras ofrecidas por el BID resultan más favorables que las que Argentina podría obtener actualmente en el mercado.

Un programa para ordenar las finanzas provinciales

La iniciativa forma parte de la estrategia de cooperación entre el Gobierno argentino y el BID para fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El programa prevé incentivos financieros para aquellas provincias que implementen mejoras en la administración presupuestaria, la recaudación y el control del gasto.

También contempla asistencia técnica y herramientas de modernización institucional para mejorar los sistemas de gestión.

No obstante, la aprobación del financiamiento no implica que los US$1.500 millones se distribuyan inmediatamente entre las provincias. Los recursos se utilizarán de manera progresiva, de acuerdo con los proyectos aprobados y las condiciones establecidas.

Por el momento, tampoco se informó cuáles serán las jurisdicciones que participarán del programa ni los montos que eventualmente recibirá cada una.