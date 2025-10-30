Milei se reúne con los gobernadores para acordar reformas estructurales: Hebe Casado reemplazará a Cornejo

A escasos días de su victoria en las elecciones, el presidente Javier Milei puso en marcha su estrategia para consolidar apoyos de distintos sectores, convocando a un grupo significativo de gobernadores con quienes iniciará el diálogo sobre las reformas que aspira a impulsar en el Congreso.

Fuentes cercanas a la convocatoria indicaron a un medio de prensa que asistirán entre 15 y 17 mandatarios provinciales a la reunión pautada para las 17.

“Nos complace saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, pro-capitalistas, y a los que uno más uno les da dos. Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, expresó Milei en su discurso tras el triunfo de La Libertad Avanza.

En lugar de Alfredo Cornejo, que viajó a Burdeos, Francia, por una reunión de las capitales del vino, asistirá la vicegobernadora Hebe Casado.

Según pudo confirmar este medio, la lista de invitados incluye a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). Por su parte, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) tiene agendado para ese mismo jueves un encuentro con “Toto” Caputo en el Palacio de Hacienda por un conflicto sindical petrolero, lo que lo mantendrá cerca de Casa Rosada y podría facilitar su incorporación.

El objetivo principal de las autoridades nacionales es iniciar la discusión sobre las reformas laboral y tributaria, las cuales se enviarían al Congreso hacia fin de año para su debate durante el primer semestre de 2026.

Si bien la Casa Rosada planea convocar a sesiones extraordinarias para que el Parlamento mantenga su actividad durante el verano, con recesos solo en días festivos como Navidad y Año Nuevo, esta convocatoria inicial se centraría únicamente en tratar el Presupuesto 2026, presentado en septiembre. No obstante, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, está evaluando las fechas y temas a incluir en ese período, sin descartar la posibilidad de sumar otras iniciativas.

Sin embargo, las mencionadas reformas aún no están finalizadas. Si bien recientemente circuló una versión del texto laboral, se ha aclarado que se trata de un borrador antiguo que no será el que finalmente se impulse.

El Pacto de Mayo, que Milei firmó con la mayoría de los gobernadores el 9 de julio de 2024, contiene diez puntos fundamentales: