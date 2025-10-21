Search
Instagram Facebook Twitter
milei-santilli
¿Derrota digna?

Milei se baja de la provincia de Buenos Aires, cancela todos sus actos y deja a Diego Santilli solo

El presidente se habría enterado de que no podrá revertir el efecto Espert y con Diego Santilli no alcanzaría para ganar.

En una decisión sorpresiva y de alto impacto político, Javier Milei canceló toda su agenda de actos en el distrito más importante del país y se despidió de manera anticipada de la batalla electoral bonaerense, dejando al candidato Diego Santilli al frente de la última y decisiva semana de cara a las legislativas.

Según supo Noticias Argentinas, la determinación se tomó este fin de semana en Olivos. El mandatario suspendió la actividad que tenía prevista para este miércoles en Ezeiza y no volverá a encabezar ningún otro evento en el territorio que gobierna Axel Kicillof.

Una campaña caótica y violenta

La decisión llega tras una errática y accidentada participación de Milei en la campaña bonaerense, que incluyó la escandalosa renuncia de José Luis Espert y estuvo marcada por escraches, protestas y actos que debieron ser suspendidos abruptamente en distritos como Lomas de Zamora, Moreno, Junín y Mar del Plata.

La gota que rebalsó el vaso fue el violento cierre de su última aparición, el viernes pasado en Tres de Febrero, que terminó con enfrentamientos y una militante libertaria persiguiendo con un cuchillo a fotógrafos que cubrían el evento.

La estrategia de la “derrota digna”

Fuentes de la Casa Rosada revelaron que Milei analizó este fin de semana las últimas encuestas. Tras la renuncia de Espert, La Libertad Avanza aparecía 18 puntos por debajo del peronismo. Sin embargo, los nuevos números reflejan un cambio de tendencia que, si bien no alcanza para una victoria, podría achicar la distancia a unos 8 puntos, un escenario que en el oficialismo consideran una “derrota digna”.

Para no cometer más “errores no forzados” y descomprimir la tensión, el Presidente decidió correrse de la escena bonaerense. La ausencia de Milei implica también la de su hermana Karina y la del armador Sebastián Pareja.

ETIQUETAS:

Javier MileiLa Libertad AvanzaElecciones 2025Diego Santilli

+ Noticias

AMPLÍAN SU CASA

Gimnasia y Esgrima proyecta un Víctor Legrotaglie para ¡33.000 personas!

Por: Lucian Astudillo

¿Derrota digna?

Milei se baja de la provincia de Buenos Aires, cancela todos sus actos y deja a Diego Santilli solo

Por: Agustin Zamora

CULTURA

La UNCuyo será sede del 10º Congreso Latinoamericano DiSur

Por: Violeta Díaz Costa

Boletín Oficial

Servicios electorales: el millonario acuerdo que firmó Mendoza con el Correo Argentino

Por: Belén García

Prevención

Maipú sancionó la ordenanza del conductor designado: qué incentivos tendrán

Por: Belén García

servicio meteorológico

Con alerta por lluvias: cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter