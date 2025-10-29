Milei reordena su Gabinete y crecen las dudas sobre la continuidad de Guillermo Francos

El presidente Javier Milei se tomará tiempo hasta el 10 de diciembre para definir los cambios en su Gabinete nacional, tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA). Aunque el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, continuará por ahora en su cargo, su futuro político sigue siendo una incógnita dentro del esquema libertario.

Francos sigue, pero su continuidad está en revisión

Según fuentes oficiales, Guillermo Francos atravesó semanas intensas antes de las elecciones, pero habría recuperado la confianza del mandatario. Por lo pronto, acompañará a Milei este jueves en una reunión clave con gobernadores aliados, donde se discutirán las reformas de segunda generación que el Ejecutivo planea impulsar en el Congreso.

Sin embargo, el propio presidente sembró dudas en su primera entrevista post electoral, al afirmar: “Francos tiene un rol muy destacado dentro del Gobierno. Veremos, a la luz del nuevo Gabinete, cómo van a quedar las cosas”. La frase generó incertidumbre sobre la continuidad del ministro coordinador y de su círculo cercano.

Posibles sucesores y reacomodamientos

Dentro de la Casa Rosada, se mencionan dos nombres con fuerza para ocupar el cargo si Milei decide avanzar con los cambios.

Por un lado, el vocero presidencial Manuel Adorni, recientemente electo legislador, aparece como una opción cercana al núcleo político que encabeza Karina Milei, considerada la gran ganadora de la última elección.

Por otro lado, el asesor presidencial Santiago Caputo —uno de los hombres más influyentes del oficialismo— también había sido apuntado para asumir formalmente una función ejecutiva, aunque desde su entorno niegan que vaya a reemplazar a Francos. Se menciona, incluso, la posibilidad de que Caputo ocupe un despacho en el Ministerio del Interior, actualmente a cargo de Lisandro Catalán, funcionario cercano a Francos, que podría dejar su cargo en caso de cambios mayores.

Expectativa por los próximos movimientos

Mientras tanto, el Gobierno busca consolidar su relación con los mandatarios provinciales para avanzar con las reformas estructurales. En los pasillos de Balcarce 50 se repite una misma frase: “Las cosas tenían una lógica, pero con el resultado electoral todo se reseteó”.

El reacomodamiento de poder tras las elecciones reaviva la influencia de Karina Milei dentro del Ejecutivo y deja abierta la puerta a una reestructuración inminente del Gabinete nacional, donde Francos podría ser reemplazado “más temprano que tarde”.