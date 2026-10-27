Milei quedó en medio de la polémica por Flávio Bolsonaro: el Gobierno negó un pedido de asilo

El Gobierno de Javier Milei negó este martes haber recibido un pedido de asilo político de Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en medio de la incertidumbre sobre su paradero y las versiones que indican que habría intentado abandonar Brasil a través de Argentina para viajar a Estados Unidos.

La aclaración fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. El funcionario aseguró que no existe ninguna solicitud de asilo presentada por el dirigente brasileño, quien acaba de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La situación generó repercusiones políticas y diplomáticas debido a la cercanía entre Milei y la familia Bolsonaro, especialmente después del respaldo que el mandatario argentino expresó durante la campaña electoral brasileña.

Qué dijo el Gobierno argentino sobre Flávio Bolsonaro

Ante las versiones sobre un posible ingreso del senador a territorio argentino, Ravier fue categórico al afirmar que no existe ningún pedido formal de protección política. Desde la Dirección Nacional de Migraciones también descartaron tener registros de su ingreso al país.

“La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”, indicó el organismo mediante un comunicado oficial.

La aclaración se produjo después de que trascendiera la presencia de un avión privado en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en Misiones, que presuntamente podría haber sido utilizado por el dirigente para trasladarse hacia Estados Unidos.

Las autoridades argentinas iniciaron controles sobre la aeronave y su tripulación, aunque hasta el momento no se confirmó que Bolsonaro hubiera estado a bordo o que hubiese ingresado al país.

El misterioso avión privado que llegó a Puerto Iguazú

La investigación se concentra en una aeronave Gulfstream G400, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly, que aterrizó en Puerto Iguazú durante la noche del lunes procedente de Buenos Aires.

Según la información difundida, el avión tenía previsto continuar viaje hacia Estados Unidos durante la madrugada, pero la operación no llegó a concretarse.

La presencia de la aeronave generó sospechas sobre un eventual intento de salida de Brasil del senador, quien tiene prohibido abandonar su país por disposición judicial.

Sin embargo, Migraciones aclaró que la documentación de la empresa se encontraba en regla y que no se presentó ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

Por su parte, la Policía Federal brasileña investiga si el dirigente pudo haber cruzado la frontera por algún paso terrestre para abordar posteriormente el avión en territorio argentino.

Hasta el momento, esa hipótesis no fue confirmada.

Por qué la Justicia brasileña le prohibió salir del país

El episodio ocurre después de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenara a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar el territorio brasileño.

La decisión se enmarca en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas maniobras de lavado de dinero y otras irregularidades.

El magistrado le otorgó un plazo de 24 horas para entregar la documentación, mientras las autoridades brasileñas avanzaron con restricciones sobre sus pasaportes.

Bolsonaro rechazó las acusaciones y calificó la medida judicial como un intento de intimidación política.

La situación se agravó luego de que no se pudiera confirmar públicamente su paradero, lo que dio lugar a distintas versiones sobre una posible salida del país.

Desde su entorno político, sin embargo, negaron que el senador hubiera abandonado Brasil.

Milei, Bolsonaro y un nuevo foco de tensión con Brasil

El caso se produce apenas dos días después de las elecciones presidenciales brasileñas, en las que Lula da Silva consiguió imponerse sobre Flávio Bolsonaro.

Durante la campaña, Javier Milei había expresado su respaldo al candidato opositor, en el marco de su cercanía ideológica y política con la familia del expresidente Jair Bolsonaro.

La derrota electoral abrió un nuevo escenario en la relación bilateral, marcada por las diferencias políticas entre los presidentes de Argentina y Brasil.

En ese contexto, el Gobierno argentino también confirmó que tomó nota del resultado electoral brasileño, aunque evitó profundizar sobre la situación judicial del excandidato presidencial.